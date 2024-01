Klinikum bietet Mittagstisch für Senioren an

Tuttlingen

Klinikum bietet Mittagstisch für Senioren an

Tuttlingen / Lesedauer: 1 min

Im Speisesaal des Klinikums (von links): Anton Stier (Vorsitzender Kreisseniorenrat), Grit Schaale (Beauftragte für den Speisesaal), Erwin Werner (Küchenleiter), Oliver Butsch (Personaldirektor). (Foto: Klinikum )

Vielen älteren Menschen fällt das Kochen und Einkaufen nicht mehr so leicht, andere wünschen sich Gesellschaft beim Essen - aus diesen Gründen bietet das Klinikum Landkreis Tuttlingen in Kooperation mit dem Kreisseniorenrat ab Freitag, 2. Februar, wieder den Mittagstisch für Senioren an.