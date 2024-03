Kleinkunst auch nach der „Krähe“

Auch nach der Tuttlinger Krähe vom 16. bis 21. April, für die jetzt die letzten Karten im Verkauf sind, geht die Kleinkunstsaison weiter: Den Saisonabschluss der Kleinkunstreihe Bühne im Anger gestaltet am Samstag, 11. Mai, der Wahl-Berliner Sebastian Lehmann. Mit seiner ersten Leseshow „Andere Kinder haben auch schöne Eltern“ begeisterte er 2022 mehrere hundert Besucherinnen und Besucher in der Angerhalle. Jetzt kommt er wieder - als Papa und mit seinem brandneuen Programm „Kinderzeit“. „Selten war ‚einfach nur Lesen‘ so klug, unterhaltend und zwerchfellerschütternd….Lehmanns sonore Stimme, die durch seine Radiokolumnen bekannt wurde, hat inzwischen Kultstatus“, heißt es in der Laudatio zur Verleihung des Kleinkunstpreises Baden-Württemberg, mit dem Lehmann 2020 ausgezeichnet wurde. Sein Auftritt in Tuttlingen-Möhringen beginnt um 20 Uhr, Tickets gibt es jetzt vergünstigt im Vorverkauf.

Sebastian Lehmann hat die Seiten gewechselt. Bis vor Kurzem war er vor allem Sohn, jetzt hat er selbst einen. Viele hatten ihm das gar nicht zugetraut. Bis jetzt hatte Sebastian Elternzeit - viel Zeit mit seinen Eltern, die aus seiner Heimatstadt Freiburg anrufen, heißt es in der Ankündigung der Veranstalter. Und jetzt eben Kinderzeit. „Schließlich ist es Quatsch, dass die Elternzeit „Elternzeit“ heißt“, findet der 41-Jährige. „Eltern haben nämlich gar keine Zeit mehr - außer für die Kinder.“ Darum dreht sich auch das neue Programm des gebürtigen Freiburgers: um das Kind. Und vielleicht auch um die spätkapitalistischen Zumutungen der Postmoderne und die Moralkonzeption von Immanuel Kant. Es ist für alle Menschen geeignet: Die meisten sind ja entweder Kinder oder Eltern. Manche sind sogar beides. Wie Sebastian.

Karten für den letzten „Bühne im Anger“-Abend sind zum Einheitspreis von 20,80 Euro bei der Vorverkaufsstelle der Tuttlinger Hallen, der Ticketbox in der Königstraße 13 (beim „Runden Eck“) sowie bei den bekannten Vorverkaufsstellen des KulturTickets, Schwarzwald-Baar-Heuberg in den Landkreisen Rottweil (RW), Schwarzwald-Baar (VS) und Tuttlingen (TUT) zu haben sowie online unter www.tuttlinger-hallen.de oder via Hotline unter Tel. (07461) 910996.