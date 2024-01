Klavierdichter konzertiert in Tuttlingen

In der Stadthalle Tuttlingen gibt es am Mittwoch, 7. Februar, um 20 Uhr ein Wiedersehen mit Pianist Bernd Glemser. Er präsentiert Werke von Schubert und Rachmaninoff.

Im Herbst 2019 konzertierte er zuletzt an der Donau, jetzt kommt Pianist Bernd Glemser wieder zu einem Klavierrezital in Kammermusikatmosphäre in die Stadthalle. „Virtuose Geläufigkeit“, „austarierte Klangkultur“, „ein Wunder an künstlerischer Reife“ und „nie aufgesetzt oder unruhig wirkende Darbietungen“ attestiert ihm die Kritik. Auch vom „Klavierdichter“ liest man immer wieder.

Seine Karriere begann der in Dürbheim geborene Pianist schon in jungen Jahren. Noch während des Studiums gewann er bei den wichtigsten Wettbewerben eine Reihe von Preisen, 17 davon gar in Folge (u.a. Cortot, ARD, Rubinstein, Busoni, Sydney). Trotzdem sei er kein Glamourpianist geworden, wie es in einer Pressemitteilung heißt: Glemser konzentriere sich voll und ganz auf die Musik. Er sei der Sache verpflichtet.

Glemsers Interpretationen, laut Ankündigung individuell und fernab jeglicher Routine, bleiben einem lange im Gedächtnis. Rund 35 CDs hat er bis heute eingespielt. Er hat mit vielen bekannten Orchestern konzertiert (u.a. mit dem Philadelphia Orchestra, dem Gewandhausorchester, dem London Philharmonic Orchestra oder dem Tonhalle-Orchester Zürich) und wirkte bei Radio- und Fernsehproduktionen mit. Noch während seiner eigenen Studienzeit hatte er in Saarbrücken seine erste Professur übernommen, und ist seit 1996 Professor für Klavier an der Hochschule für Musik in Würzburg. Seit 2006 ist Bernd Glemser „Artist in Residence“ bei den Klosterkonzerten Maulbronn, wo er neben einer Kammermusikreihe auch jährlich einen Meisterkurs gibt.

Zu hören sein werden in Tuttlingen von Franz Schubert die Sonate A-Dur op.posth. D 959 und von Sergej Rachmaninoff Moments musicaux op.16 und die Sonate Nr. 2 b-Moll op.36.

Karten für diese Veranstaltung in der Stadthalle Tuttlingen gibt es bei der Vorverkaufsstelle der Tuttlinger Hallen, der Ticketbox in der Königstraße 13 (beim „Runden Eck“) sowie bei den bekannten Vorverkaufsstellen des Kulturtickets Schwarzwald-Baar-Heuberg in drei Kategorien zu Preisen ab 23 Euro (inklusive Gebühren) im verbilligten Vorverkauf. Online sind Karten unter www.tuttlinger-hallen.de zu haben. Ein telefonischer Kartenservice ist unter Telefon 07461/910996 eingerichtet.