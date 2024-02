Klarinette oder Kontrabass spielen lernen

In der Städtische Musikschule Tuttlingen startet am 1. März das neue Semester. Von Blasinstrumenten wie Klarinette, Trompete und Tuba bis zu Streichinstrumenten wie Cello und Kontrabass - die Auswahl an Instrumenten ermöglicht es Schülerinnen und -Schülern ihre musikalischen Talente zu entdecken.

Neben dem Einzel- und Gruppenunterricht stehen auch Orchester in den Bereichen Blasmusik, Gitarre und Streicher zur Verfügung. Zudem finden sich Jazzcombos, eine Bigband sowie ein Blockflötenkreis im Angebot der Musikschule. Das Orchesterangebot kann von Schülern der Musikschule kostenlos besucht werden.

Für Kinder und Jugendliche mit Wohnsitz in Tuttlingen gibt es einen Zuschuss von 30 Prozent auf das reguläre Schulgeld für die erste Belegung (Deckelung auf 34 Euro Zuschuss). Weitere Ermäßigungen, wie die 25-prozentige Schulgeldermäßigung für Schüler, die Mitglieder des Städtischen Blasorchesters Tuttlingen, der Stadtkapelle Möhringen, des Musikverein Nendingen und des Tuttlinger Kammerorchesters sind, machen die Musikschule finanziell zugänglich, so die Stadt in einer Pressemitteilung Bei gleichzeitiger Inanspruchnahme mehrerer Ermäßigungen dürfen diese je Unterrichtsverhältnis insgesamt 50 Prozent des Grundbetrages nicht übersteigen.

Das Sekretariat der Musikschule bietet eine Beratung zu allen Kursen und Programmen an, Telefon 07461/96470, oder Mail: [email protected]. Auf der Homepage der Musikschule unter www.musikschule-tuttlingen.de sind weitere Informationen verfügbar.