Tuttlingen

Kirchen-Hausen bringt Möhringen die erste Niederlage bei

Tuttlingen / Lesedauer: 2 min

Der FV Möhringen und die SG Kirchen-Hausen (schwarze Trikots) treffen in der Bezirksliga und der Kreisliga B2 in Derbys aufeinander. Während im Duell der ersten Teams die SG beim 4:3 das bessere Ende für sich hat, setzen sich bei den Reserven die Möhringer (im Foto) mit 2:0 durch. (Foto: Bartler )

In der Landesliga Südbaden trägt der Trainerwechsel in Geisingen langsam Früchte. Nach sieben Niederlagen in Serie und 13 Spielen ohne Sieg besiegte das Team von Rustam Mamedov den FC Neustadt und gab die rote Laterne weiter.