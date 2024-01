Kevin Kühnert kommt nach Tuttlingen

Bei den Jusos war er auf Krawall gebürstet, als Generalsekretär versucht er nun, die SPD aus dem Umfragetief zu holen. Am Sonntag, 4. Februar, kommt Kevin Kühnert nach Tuttlingen.

Hergeholt haben ihn der SPD-Ortsverein und -Kreisverein Tuttlingen, gemeinsam mit den SPD-Verbänden aus den Nachbarlandkreisen Rottweil und Schwarzwald-Baar. „Wir haben uns gedacht, wenn wir so jemanden einladen, dann machen wir es gleich auf regionaler Ebene“, erklärt Mirko Wittkowski vom SPD-Kreisverband Rottweil.

So kommt Kühnert nun zu einem gemeinsamen, etwas verspäteten Neujahrsempfang in die Tuttlinger Stadthalle. Los geht es am 4. Februar um 18 Uhr.

Am Vormittag schon in Freudenstadt

Der Termin passte offenbar gut in den Kalender des Generalsekretärs: Am Vormittag ist Kühnert schon beim SPD-Kreisverband Freudenstadt zu Gast und wird neuen Mitgliedern ihre Parteibücher überreichen. Freudenstadt hat nach einer Werbeaktion bundesweit die meisten neuen Mitglieder zu verzeichnen.

Wenn der Generalsekretär auf Bundesebene kommt, ist das bestimmt auch für andere interessant. Mirko Wittkowski

Abends dann der Empfang in Tuttlingen. Dass die Veranstaltung in Tuttlingen stattfindet, liegt daran, dass die Initiative von der Tuttlinger SPD kam. Viele Parteigenossen in der Region seien aber schon darauf aufmerksam geworden, sagt Wittkowski. Er hofft deshalb, dass viele Besucherinnen und Besucher kommen, natürlich nicht nur aus der eigenen Partei. Jeder darf kommen.

„Wenn der Generalsekretär auf Bundesebene kommt, ist das bestimmt auch für andere interessant“, meint Wittkowski. „Wer sich mal direkt informieren, Fragen stellen und diskutieren möchte, hat die Möglichkeit, das an dem Abend zu tun.“

Herausforderungen im Fokus

Thema der Veranstaltung: die aktuellen Herausforderungen für das demokratische System, was sie für die Gesellschaft bedeuten und welche Auswirkungen sie haben. Neben Kühnert und den lokalen SPD-Vertretern sind auch die Bundestagsabgeordnete Derya Türk-Nachbaur aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis, der Landtagsabgeordnete Hans-Peter Storz (Kreis Konstanz) und die Europawahlkandidatin Vivien Costanzo (Freibug) zu Gast.