Tuttlingen

Kartenvorverkaufsstelle bleibt an der Fasnet zwei Mal zu

Tuttlingen / Lesedauer: 1 min

Die närrischen Zeiten machen sich, wenigstens ein bisschen, auch in der Kartenvorverkaufsstelle der Tuttlinger Hallen, der Ticketbox am Runden Eck, bemerkbar. An den meisten Tagen während der heißen Phase der Fasnet läuft der Betrieb zwar wie gewohnt: Am Donnerstag, 8.