Wer Probleme mit Knie-, Hüft- oder Schultergelenken hat, muss sich gegebenenfalls einer Arthroskopie unterziehen, einer Gelenkspiegelung. Dazu braucht es ein Endoskop, ein Gerät mit Kameraoptik, und darauf ist das Tuttlinger Medizintechnikunternehmen Karl Storz spezialisiert. Doch bei der Arthroskopie will das Unternehmen nun nicht mehr alle Felder bedienen.

In der Sparte will sich Karl Storz künftig darauf konzentrieren, was es gut kann: bildgebende Systeme, also die Endoskope an sich. Optiken inklusive der zugehörigen Schaftsysteme, Instrumente, Shaversysteme und Pumpen will Karl Storz weiter anbieten, erläutert Anja Ebert, bei Storz verantwortlich für die Unternehmenskommunikation.

Implantate und Zubehör gestrichen

Was das Unternehmen aber künftig nicht mehr im Programm hat: Implantate und Zubehör aus Titan oder resorbierbarem Material, die bei Gelenkoperationen verwendet werden und dann im Körper verbleiben. „Aus diesem Anwendungsbereich ziehen wir uns zurück“, teilt das Unternehmen auf Nachfrage mit.

Eine klare Fokussierung ist notwendig. Anja Ebert

Grund für die Änderung sind laut Unternehmen regulatorische Vorschriften wie die Medizinprodukteverordnung der EU. Sie bedeuten einen hohen bürokratischen Aufwand bei der Zulassung von Medizinprodukten und binden in den Firmen viele Kapazitäten. Gerade für Implantate ist das Verfahren aufwändig.

Ein Team betroffen

Betroffen von der Änderung ist laut Storz ein Team von etwa einem Dutzend Mitarbeiter. Entlassen wird deshalb niemand, die Mitarbeiter bekommen andere Aufgaben. Die Bereiche „Imaging“ und „Integrated Solutions“ habe man personell aufgestockt. Auf die Produktion habe die Änderung keine direkte Auswirkung.

„Eine klare Fokussierung ist notwendig“, erklärt Ebert. Nur so könne Storz den „sehr hohen Ansprüchen an Qualität, Service und Kundenzufriedenheit“ gerecht werden. Zudem gehe es darum, mehr Kapazitäten für die Entwicklung neuer Technologien zu haben.