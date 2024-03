Karl Storz bietet dem Nachwuchs berufliche Orientierung

Was will man werden? Die Berufsfrage stellen sich junge Menschen oft und suchen meist einen tieferen Sinn im Job, als damit nur die Brötchen zu verdienen. Eine Antwort darauf gibt es an zwei Praktikumstagen des Tuttlinger Unternehmens Karl Storz in den Osterferien. Im Rahmen des Angebots stellt der Betrieb seine vielfältigen Berufsfelder vor, zeigt, was man in der Medizintechnik bewirken kann, und ermöglicht den Kontakt zu aktuellen Auszubildenden und dem Ausbildungsteam.

Eine berufliche Aufgabe zu finden, die einem liegt und auf lange Sicht Freude bereitet, sei nicht so einfach, heißt es in der Pressemitteilung von Karl Storz. Umso wichtiger seien Angebote zur Berufsorientierung wie die Praktikumstage von Karl Storz jeweils mittwochs in den Osterferien. Hier bekommen junge Menschen jeden Alters unter dem Motto „Dein Tag -Deine Zukunft“ Einblicke in die Lehrwerkstatt des Unternehmens. Auch kaufmännische Berufe sowie Themenfelder wie Logistik und IT stehen auf dem Programm. Die Teilnehmer sind eingeladen, Fragen zu stellen und sich auszutauschen. Nach einer Stärkung am Mittag haben die Jugendlichen die Möglichkeit, das interaktive Mach-Mit-Museum Tutorama in Tuttlingen zu erkunden. Wer Interesse an einer Teilnahme am 27. März oder 3. April hat, kann sich per Mail an [email protected] wenden. Die Plätze für die Praktikumstage sind begrenzt.

Weitere Infos zu Karrieremöglichkeiten in dem international agierenden Familienunternehmen gibt es unter: www.karlstorz.com