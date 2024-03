Kampf um die Tabellenführung

Unter der Woche ging das Bäumchen-Wechsel-dich-Spielchen an der Tabellenspitze der Bezirksliga Schwarzwald weiter: Binnen vier Tagen gab es mit dem BSV, Trossingen und nun überraschend Winzeln den dritten Spitzenreiter. Da den Ersten und Sechsten nur fünf Punkte trennen, bahnt sich das packendste Meisterrennen seit Jahrzehnten an.

SV Bubsheim (8.) - SV Villingendorf (16./0:3/Samstag, 14.30 Uhr). Für den SVB steht die zweite englische Woche in Folge an. Nach dem 1:3 am Mittwoch gegen den neuen Tabellenführer Winzeln wartet nun die Pflichtaufgabe gegen den Tabellenletzten. Der kassierte nach dem Winter 5:16-Tore und hat mit 13 Punkten fünf Zähler Abstand zum rettenden Ufer.

FV 08 Rottweil (7.) - SV Winzeln (1./0:2/Samstag, 17.30 Uhr). Nach dem Sieg in Bubsheim gastiert der SVW als neuer Tabellenführer in der Neckarstadt. Hier treffen zwei zuletzt stark aufspielende Teams aufeinander. Die Gastgeber sind dreimal unbesiegt und holten sieben Zähler mit 8:3-Toren. Beim SVW trifft Simon Gaus nach Belieben, vier Siege nach der Winterpause sorgen für noch mehr Selbsbewußtsein beim Überraschungsteam der Liga.

SG Deißlingen/Lauffen (5.) - SG 08 Schramberg/Sulgen (3./0:1/ Sonntag, 15 Uhr). Es geht Schlag auf Schlag mit den Topspielen. Die gute Form des Absteigers, der sechs Ligaspiele in Serie gewann und neun Pflichtspiele unbesiegt ist, stellt die Talstädter vor die nächste Herausforderung. Diese gewannen nach fünf sieglosen Partien gegen den BSV mit 2:1. Mit 34 Punkten können die Gastgeber den Aufsteiger bei einem Dreier in der Tabelle um einen Punkt überholen. Auf Rang eins sind es für die SG lediglich noch vier Zähler Rückstand.

SG Zimmern II/Horgen (15.) - BSV 07 Schwenningen (4./in Horgen/Sonntag, 15 Uhr). Eine knifflige Aufgabe haben Jago Maric und seine Jungs beim abstiegsbedrohten Tabellenvorletzten auf dem Kapf zu bestehen. Der Rasen in Horgen ist extrem klein, was für die spielfreudigen Schwenninger wie in Schramberg viele hohe Bälle bedeuten könnte. Das Hinspiel gewann der BSV mit 2:0. Zimmern II überraschte vor 14 Tagen mit einem 1:0-Coup gegen Trossingen und gab die rote Laterne ab. Zuletzt gab es ein 2:3 in Bubsheim.

FC Hardt (12.) - FSV Denkingen (13./1:1/Sonntag, 15 Uhr). Im Verfolgerduell der abstiegsbedrohten Teams geht es um eminent wichtige Punkte in Richtung Ligaerhalt. Hardt hat 18, der FSV 17 Punkte. Die Formkurve des FCH: Drei Niederlagen in 2024 (1:10-Tore), fünf Partien sieglos. Der FSV hat ebenfalls Probleme: In diesem Jahr dreimal ohne Sieg bei 4:13-Toren und ebenfalls fünf Spiele sieglos. Es riecht förmlich nach Remis oder einer der beiden Clubs bekommt einen Knotenlöser.

SG Bösingen II/Beffendorf (14.) - SV Waldmössingen (9./0:2/Sonntag, 15 Uhr). Das Lokalderby fordert vor allen Dingen die Hausherren heraus. Im Abstiegskampf benötigen sie jeden Zähler für den Klassenerhalt. Der SVW kommt indes nach der Winterpaue immer noch nicht in einen Lauf, gewann jedoch immerhin seine beiden Heim-Lokalderbys. Die SG wartet seit vier Pflichtspielen auf einen Sieg.

VfL Mühlheim (6.) - SV Wurmlingen (10./2:0/Sonntag, 15 Uhr). Die Ettenberger sind gegen den Aufsteiger um seinen Torjäger Noah Viani in der Favoritenrolle. Um aus der zweiten Reihe an den Top-Teams dranzubleiben, ist ein Dreier Pflicht. Der VfL ist fünf Pflichtspiele unbesiegt, der SVW kam in diesem Zeitraum nur zu einem Sieg in fünf Partien.

SpVgg Bochingen (11.) - SpVgg 06 Trossingen (2./3:0/Sonntag, 15 Uhr). Das Hinspiel war eine der dicksten Überraschungen der laufenden Runde. Diese nochmal zu wiederholen ist das Ziel der Gastgeber. Allerdings ist Trossingen nach den beiden klaren Siegen in Pokal und Liga mit 11:2-Toren wieder gefestigt und strebt im Aufstiegsrennen den nächsten Sieg an. Bochingen ist allerdings nicht zu unterschätzen und verlor zuletzt erst in der Nachspielzeit in Winzeln mit 2:3 nach 2:1-Führung.