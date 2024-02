Josefs-Namenstag wird in Königsheim gefeiert

Alle Josefs und Josefinnen sind mit ihren Partnern zum 33. Mal zur Feier des Josefs-Tag eingeladen. In diesem Jahr gehen die Teilnehmer nach Königsheim.

Um 10 Uhr wird dort gemeinsam ein Gottesdienst in der St.-Agathe-Kirche in Königsheim mit Pfarrer Ankit Seelsorgeeinheit Oberer Heuberg gefeiert. Nach dem Gottesdienst wird Kirchengemeinderat Gustl Frech über die Kirchengemeinde Königsheim berichten.

Gegen 11.30 Uhr werden die Teilnehmer dann gemeinsam in das nahegelegene Landgasthof Kreuz in Königsheim das Mittagessen einnehmen. So gegen 14 Uhr wird wieder Gustl Frech über die Geschichte der Gemeinde Königsheim berichten.

Anmeldung bei Josef Schilling bis 15. März unter Telefon 07429/859 oder per Mail an