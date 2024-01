Jazzclub d’or startet Saison mit Konzert von „Kind of Blue“

Mit dem Jazz-Projekt „Kind of Blue“ beginnt am Freitag, 26. Januar, im Kulturkasten Tuttlingen die Reihe des Jazzclub d’or mit einer Jazzband aus dem Raum Schwarzwald-Baar und Bodensee. Es spielen Christopher Grimm an der Trompete, Bernhard Schiele am Saxofon, Jens Berger am Piano, Florian Jorga am Schlagzeug und Elmar Lieber an Kontra- und E-Bass.

Das Album „Kind of Blue“ von Miles Davis war einer der Meilensteine in der Entwicklung des Jazz, der Titel steht auch für den Namen und die Stilrichtung dieser Jazzband. Zu hören sind neben den bekannten Jazz-Standards wie „All the things you are“ eher selten gespielte Kompositionen und filigrane Arrangements im Stil der Art Blakey Jazz Messengers und von Wayne Shorter. Ebenso zählen ausgefallene Bossa-Novas wie „Beija Flor“ und „Triste“ zum Repertoire der seit 2015 bestehenden und 2022 neu formierten Band.

Die Veranstaltung des Vereins Kulturkasten (Kukav) findet am 26. Januar in der Katharinenstaße 9 statt, Einlass ist um 18 Uhr, Beginn ist um 19 Uhr, der Eintritt ist frei.