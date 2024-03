Jahreskonzert der Akkordeon-Freunde Tuttlingen

Die Akkorden-Freunde Tuttlingen geben am Samstag, 16. März, 20 Uhr, ihr Jahreskonzert in der Stadthalle Tuttlingen. Die Dirigenten Elvira Hüneke (1. Orchester) und Bernd Glück (Hobby-Orchester) haben mit ihren Orchestern ein facettenreiches Programm zusammengestellt: Die musikalische Reise beginnt mit dem Hobby-Orchester mit „Colonel Bogey“ und der Barcarole von Offenbach. Als musikalische Gäste entführen Ximena Poveda und Martin Schäfer das Publikum in die Welt lateinamerikanischer Musik voller Leidenschaft und Rhythmus. Die harmonischen Klänge der Oboe, die kraftvolle Stimme und die melodische Gitarre erzeugen ein musikalisches Erlebnis. Im zweiten Teil des Konzertabends unterhält das 1. Orchester mit klassischen und rockigen Klängen; mit „Intercity“ oder „Herr der Ringe“ spannt das Orchester einen weiten musikalischen Bogen.

Karten sind bei der Ticketbox, den Spielern der Orchester im Vorverkauf und an der Abendkasse erhältlich.