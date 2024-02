In Unterzahl überlegen: Donautal-HSG erkämpft Sieg

Für die Herrenteams aus dem Landkreis Tuttlingen lief es in den überbezirklichen Handballligen am Wochenende optimal - auch wenn die Leistung aus unterschiedlichen Gründen etwas schwankend waren. Einen Sieg ohne Torerfolg feierten die Damen aus Fridingen/Mühlheim.

Verbandsliga Herren

HSG Fridingen/Mühlheim - Bottwar SG 32:31 (16:19). Dass es in diesem Duell zweier Tabellennachbarn aus der unteren Hälfte viele Tore geben würde, war HSG-Trainer Deniz Parlak schon nach dem Hinspiel (34:38) klar. Dass es soviele Einschläge im Kasten der Gastgeber geben würde, passte ihm gar nicht. „Wir haben zu viel zugelassen“, war er mit der Abwehrleistung - insbesondere im ersten Durchgang - nicht zufrieden.

Sein Team habe nicht gut ins Spiel gefunden, sei in der Abwehr nich griffig genug gewesen. „Wir hatten aber auch nicht die Bereitschaft, die Zweikämpfe richtig zu führen“, bemängelte er. Die Folge war, dass die Gäste zur Pause mit drei Toren Abstand in Führung lagen. Bis zur 20. Minute war die Partie noch ausgeglichen gewesen. Dann setzte sich die Bottwar SG ab. Erst in der 54. Minute gelang den Donautälern der erste Führungstreffer zum 27:26.

Beim Stand von 30:29 (57.) hätte die Partie noch einmal kippen können. Nach seinem Treffer bekam Lasse Fuchs eine Zwei-Minuten-Strafe, die HSG musste in Unterzahlö zu Ende spielen. Emilian Merk ließ sich aber nicht stoppen, traf zweimal zum knappen Heimsieg. „In der Hinserie haben wir viele Spiele knapp verloren. Ich bin froh, dass wir diese Partien jetzt gewinnen“, meinte Parlak, der wegen der Unterzahl am Spielende von einem verdienten Sieg sprach. „Das war kein Leckerbissen. Aber die Jungs haben sich reingekämpft. Und das haben sie bravorös gemacht“, erklärte der HSG-Coach.

HSG: David Alber, Matthias Hipp (4), Emilian Merk (5), Benedict Küchler, Yoshua Schlenker, Louis Biller (1), Luke Hengelhaupt, Niklas Löhle (4), Daniel Hipp (1), Simon Moser (4), Moritz Rabus (6), Lasse Fuchs (7/2).

Landesliga Herren

VfL Waiblingen II - TV Spaichingen 34:38 (17:23). Nach fast zwei Monaten Pause kehrte der TVS mit einem Sieg in den Pflichtspielbetrieb zurück. Sehr zur Freude von Trainer Alexander Job. Abseits der Zähler wurde die Stimmung durch die Verletzung von David Baier schon sehr gedämpft.

„Das sah schon nicht so gut aus, wie er da am Boden hängen geblieben ist und sich das Knie verdreht hat“, meinte der TVS-Coach. „Er ist für uns ein wichtiger Spieler und wir hoffen, dass er nach seiner Schulterverletzung im vergangenen Jahr nun nicht wieder lange ausfällt“, so Job, der das Fehlen von Baier auf der Platte gleich im Auftreten seines Teams gemerkt hatte.

Bis zur 23. Minute hatte Spaichingen beim Tabellennachbarn eine bärenstarke Leistung gezeigt, lag mit neun Toren (20:11/22.) vorne. „Wir sind sehr gut ins Spiel gekommen, hatte eine hohe Effizienz im Angriff“, war Job zufrieden.

Bis zur Pause kamen die Gastgeber schon heran. Beim Stand von 26:25 (41.) für die Primstädter stand die Partie auf der Kippe. „Wir hatten dann nicht mehr den Spielfluss. Aber Nick Wenzler und Nico de Bellis haben uns mit Einzelaktionen und ihren Toren geholfen“, meinte der Spaichinger Trainer. Das Duo brachte es am Ende auf 21 Treffer. Letztlich habe man nach einer „sehr, sehr guten ersten Halbzeit den Vorsprung nach Hause gebracht“.

Einziger Kritikpunkt an diesem Abend war für Job die Abwehrleistung. „Wir haben oft zu früh abgeschaltet, die Position nicht richtig verteidigt und wenig Abpraller bekommen“, monierte er.

TVS: Pius Bühler, Felix Vorwalder (1), Fabian Schuhmacher (1), David Baier (5/2), Florian Merkt, Jonas Hagen, Patrick Sindele (4), Nick Wenzler (12), Andreas Gassner, Paul Roscic (1), Nice De Bellis (9), Julian Gutmann (4), Dominik Wetzel (1).

TV Aixheim - TV Bittenfeld III 30:24 (12:13). Dass der TVA ohne Zwei-Minuten-Strafe auskam, war irgendwie Sinnbild für das Spiel. „In der ersten Halbzeit haben wir zu harmlos verteidigt, waren gar nicht am Gegner dran. In der zweiten Halbzeit war es um 100 Prozent besser, da waren wir immer einen Schritt schneller“, meinte Trainer Manuel Schmelovski und erklärte damit, warum gegen sein Team keine Hinausstellung nötig war.

Ab der fünften Minute liefen die Gastgeber einem Rückstand hinterher. Erst nach 17 Minuten gelang Andreas Scholz (7:7) mal wieder der Ausgleich. Ein kurzer Erfolg, denn in der Folge hielten die Gäste wieder einen knappen Vorsprung. „Wir hatten in der Abwehr keinen Zugriff. Wir haben auch die Deckung umgestellt, mal offensiver, mal als 6:0. Das hat alles nicht so gepasst. Vielleicht war es aber auch eine Kopfsache“, so Schmelovski, dessen Team zuvor zweimal knapp verloren hatte.

Nach der Pause änderte sich das Auftreten dann aber. Aixheim war gut in der Abwehr und kam durch schnelle Gegenangriffe zu einfachen Toren. Nach 43 Minuten stand es schon 20:16. Auch wenn die Gäste versuchten, in zwei Auszeiten nachzujustieren. Am Sieg der Aixheimer änderte das nichts. Zum Mann des Tages schwang sich Michael Klaritsch auf. Erst in der 18. Minute eingewechselt, markierte er 14 Tore. „Wer von 16 Würfen 14 Mal trifft, hat einen Sahnetag erwischt“, lobte sein Coach.

TVA: Christoph Link, Benno Bosch, Florian Scharf, Philip Klingeisen (3), Benedikt Gruler (1), Michael Klaritsch (14/6), Philip Hauser (1), Niklas Haller, Marius Bühler, Axel Baumann, Andreas Scholz (1), Fabian Gruler (3), Janik Honold (3).

Oberliga Frauen

HSG Fridingen/Mühlheim - SG Kappelwindeck/Steinbach II. Den nächsten Sieg sicherten sich die Donautälerinnen - ohne einen Treffer markiert zu haben. Die Gäste traten nicht an. So wurden der HSG kampflos zwei weitere Punkte dem Konto gutgeschrieben.

Landesliga Frauen

HSG Fridingen/Mühlheim II - HSG Albstadt 23:24 (10:10). Viel fehlte der Heim-HSG nicht, um dem Tabellenvierten mindestens einen Punkt abzunehmen. „Ein Unentschieden wäre sicher gerecht gewesen“, meinte Stefanie Parlak, Trainerin von Fridingen/Mühlheim. Und möglich wäre wohl auch ein Sieg gewesen.

Denn die Donautälerinnen starteten „megagut“ in die Partie. Vom 2:1 (9.) bauten die Gastgeberinnen den Vorsprung auf 8:3 (19.) aus. Anschließend sah Sara Schwarz (20.) eine von neun Zwei-Minuten-Strafen. „Das war der Knackpunkt“, so Parlak. Albstadt erzielte drei Tore und war mit dem 8:6 wieder im Spiel. „Wir haben dann in der Pause gesagt, es fängt wieder bei 0:0 an. Wir wollen wieder so starten wie in der ersten Hälfte“, sagte die Trainerin.

Das gelang nur bedingt. Beide Teams schafften es nicht, sich abzusetzen. Beim 20:18 hatte die Heim-HSG (52.) mal etwas mehr Vorsprung. „Wir haben es immer mal gut gemacht, haben aber zu viel vorne verworfen“, urteilt sie. Positiv hervorgehoben wurde Torhüterin Sabrina Müller. „Das war eine grandiose Leistung. Sie steigert sich von Spiel zu Spiel.“

HSG F/M: Sabrina Müller, Jule Butsch, Melissa Karl (1), Lena Tröger (1), Celia Parlak (1), Alina Neff (1/1), Luisa Leibinger (6/2), Anika Hipp (1), Judith Bell, Sophie Dreher (1), Sara Schwarz (1/1), Mara Schiele (2), Lara Reizner (8).