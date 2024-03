In Spaichingen steigt das Stadtderby

In der Fußball-Kreisliga A2 Schwarzwald steht das Stadtderby zwischen dem SV Spaichingen und Fatihspor Spaichingen im Mittelpunkt des 20. Spieltags. Das Hinspiel gewann der SVS deutlich mit 7:2.

SC 04 Tuttlingen II - SG Frittlingen/Wilflingen (Hinspiel2:3/So., 13 Uhr). In der Tabelle trennen beide 13 Punkte (14/27), daher sind die Leintäler nach den letzten beiden Siegen in der Favoritenrolle. Die Landesligareserve ist seit Mitte Oktober (5:2 in Wellendingen) sieglos. In den letzten acht Partien gab es sieben Niederlagen mit 5:28 Toren und nur einen Punkt gegen den SV Spaichingen (4:4).

SG Irndorf/Bärenthal - FSV Schwenningen (1:5/So., 15 Uhr). Als klarer Favorit reist die FSV zum Aufsteiger auf den Heuberg. Der ist akut abstiegsgefährdet und hat die vergangenen acht Spiele (sieben Niederlagen) bei 5:30-Toren nicht mehr gewonnen. Das Hinspiel gewann der Tabellenzweite daheim im Moos mit 5:1. Aktuell haben die Mannen von Trainer Almir Smakovic zwei Punkte Rückstand und ein um 13 Treffer schlechteres Torverhältnis als Tabellenführer SV Seitingen-Oberflacht, bei dem zuletzt das Trainerduo Samuel Witzig/Joshua Woelke seinen Vertrag um ein Jahr verlängert hat.

SV Tuningen - SV Deilingen-Delkhofen (1:2/So., 15 Uhr). Gegen den neuen Tabellenletzten vom Plettenberg strebt SVT-Coach Oliver Oberle einen Dreier an. Bei 22 Punkten hat Tuningen auf den ersten Abstiegsrang acht Zähler Vorsprung. Nach der Winterpause verlor Deilingen-Delkhofen drei Partien in Serie bei 1:15-Gegentoren.

SV Spaichingen - FV Fatihspor Spaichingen (7:2/So., 15 Uhr). Das Primstadtderby wirft einige Fragen auf. In welcher Form und mit welchem Personal kann Fatihspor in diesem Aufsteigerduell dagegenhalten? Im Hinspiel gab es eine deftige Klatsche. Daher möchte der „Gast“ diesmal eine bessere Figur abgeben. Ralf Wibiral und sein SVS bauen auf ihre zuverlässige Offensive, die den derzeit starken fünften Rang festigen möchte.

SV Seitingen-Oberflacht - SV Böttingen (2:1/So., 15 Uhr). Der Tabellenführer ist nach der Winterpause weiterhin in konstanter Form. Es gilt, die FSV mit zwei Punkten Vorsprung auf Distanz zu halten und im zehnten Heimspiel weiter ungeschlagen zu bleiben. Auf die Böttinger wartet in ihrer englischen Woche und der sich zuspitzenden Abstiegsgefahr eine hohe Hürde. Der SVB hat auswärts zwar zwölf seiner neun Zähler geholt, allerdings zuletzt insgesamt viermal in Serie verloren (3:13-Tore).

SV Kolbingen - SG Gosheim/Wehingen (3:2/So., 15 Uhr). Ein spannendes Heubergderby steht an. Gestärkt aus zwei Siegen im Jahr 2024 mit 10:0-Toren hat der Tabellensiebte (24) einen komfortablen Abstand zu den Kellerplätzen. Kolbingen besticht um Trainer Benjamin Raidt mit der besten Liga-Offensive (64), allein 45 Treffer in neun Heimspielen und hat in Lukas Hipp (18 Tore) sowie Yannick Frühwirt (15) gleich zwei Top-Torjäger.

SV Renquishausen - SC Wellendingen (2:1/So., 15 Uhr). Der SCW schöpfte am Mittwoch mit dem Sieg gegen Böttingen wieder neue Hoffnung im Kampf um den Klassenerhalt. Nun wartet allerdings eine knifflige Aufgabe bei der besten Abwehr der Liga (17). Der Tabellendritte ist seit Mitte Oktober (1:2 beim SV Spaichingen) acht Partien unbesiegt (sechs Siege, fünfmal zu Null).

Nachholspiel: SC Wellendingen - SV Böttingen 2:1 (1:1). Der Tabellenletzte kam zu einem wichtigen Sieg und gab die rote Laterne an den SV Deilingen ab. Dabei behielten die Wellendinger zweimal zu Beginn jeder Halbzeit die Nerven bei Standardsituationen und verwandelten nach dem frühen Rückstand in den ersten 100 Sekunden zwei Strafstöße. Für den SV Böttingen als Neunter (19) bedeutet dies nur noch sechs Zähler Abstand zum Schlusslicht und dem Vorletzten (je 13). - Tore: 0:1 Tom Mattes (2.), 1:1 Edwin Groh (Elfmeter/7.), 2:1 Niklas Hafner (Elfmeter/49.). Schiedsrichter: Alperen Demir. Zuschauer: 80. Gelbe Karten: 4/2.