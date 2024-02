Nach der Fasnet-Pause nehmen die überbezirklich spielenden Handball-Teams aus dem Kreis Tuttlingen den Spielbetrieb wieder auf. In der Oberliga-Abstiegsrunde sind die Damen der HSG Fridingen/Mühlheim beim SV Hohenacker-Neustadt gefragt. Die Herren der Donautal-HSG müssen ebenfalls auswärts ran und reisen zur SU Neckarsulm. In der Landesliga der Frauen freut sich die HSG Baar doppelt - auf ein Heimspiel und das Rückspielderby gegen die HSG Rottweil. Die Reserve der HSG Fridingen/Mühlheim II muss sich beim TSV Zizishausen beweisen.

Oberliga Frauen Abstiegsrunde

SV Hohenacker-Neustadt - HSG Fridingen/Mühlheim (Samstag, 20 Uhr, Sepp-Hipp-Halle). Nach der Zwangspause durch die tolle Jahreszeit und die Handball-EM der Männer dürfen auch die Damen der Donautal-HSG auf die Platte. In der Abstiegsrunde der Oberliga bekommen es die Spielerinnen von Trainer Klaus Hüppchen daheim mit dem SV Hohenacker-Neustadt zu tun, den es aus der Vorrunden-Gruppe B in die Gruppe der Donautälerinnen gespült hat. Neuland also für die Donautal-HSG.

Das erste Match des Jahres gewann die HSG auf dem Papier, nachdem die SG Kappelwindeck/Steinbach II nicht angetreten war und die Partie für die Donautälerinnen gewertet wurde. Zwei Punkte ohne Aufwand, doch im Donautal hätte man sich lieber einen sportlichen Wettstreit gewünscht, um wieder in den Wettkampfrhythmus zu finden. Den muss die HSG nun in Waiblingen suchen und finden.

Verbandsliga Männer

SU Neckarsulm - HSG Fridingen/Mühlheim (Samstag, 20.30 Uhr, Ballei-Sporthalle Neckarsulm/23:29). Zwar hat HSG-Trainer Deniz Parlak durchaus gute Erinnerungen an das Hinspiel, das die Donautäler mit 29:23 gewannen, doch das Rückspiel stehe unter anderen Sternen. „Beim Hinspiel haben wir eine tolle Leis-tung gezeigt und Neckarsulm geschlagen. Aber das bringt uns für das Rückspiel keinen Vorteil, denn da sind die Karten neu gemischt“, sagt Parlak. Vor allem warnt er seine Mannen vor der langen Anreise nach Neckarsulm. „Unter den Umständen ist das ein schweres Auswärtsspiel. Aber ich werde die Jungs schon wachrütteln, denn wir wollen nach den letzten beiden Siegen in der Rückrunde die nächsten zwei Punkte einfahren“, sagt Parlak. Man bereite sich vor allem auf die Rückkehr von SU-Spielmacher Luca Kazmeier vor, der im Hinspiel gefehlt hatte. „das hat man dem Spiel von Neckarsulm schon angemerkt, dass der Denker und Lenker des Teams fehlt. Aber wir wollen unser Spiel durchziehen und aus einer sicheren Abwehr heraus aufspielen. Das hat in der ersten Halbzeit im Hinspiel schon hervorragend geklappt. Wenn wir das wieder hinbekommen, sind wir auf einem guten Weg.“

„Ich hoffe, dass die Jungs den Schwung aus den letzten beiden Spielen mitnehmen, auch wenn durch die Pause jetzt ein wenig der Flow verloren gegangen ist. Ich hätte da lieber durchgespielt“, gibt Parlak zu. Die Langzeitverletzten Nico Liebermann und Florian Fritz fallen weiterhin aus. Ob Daniel Hipp nach seiner Knöchelverletzung wieder einsatzfähig ist - der es gegen die Bottwar SG zwar versuchte hatte, aber wieder abbrechen musste, klärt sich nach dem Abschlusstraining. Die Sportunion Neckarsulm steht nach 14 Spielen mit 10:18 auf dem zehnten Tabellenrang, die HSG Fridingen/Mühlheim belegt nach 13 ausgetragenen Partien Platz acht mit 10:16 Punkten.

Landesliga Frauen

HSG Baar - HSG Rottweil (Samstag, 17 Uhr, Solweghalle Trossingen/Hinspiel: 25:19). Die Rückrunde ist für die HSG Baar nach Maß gestartet - zwei Siege aus zwei Spielen. Doch die vielen Pausen im Spielplan stören nicht nur die Damen von Trainer Oliver Ulrich. „Spielrhythmus sieht anders aus. Aber das geht den anderen Teams auch so. Wir freuen uns auf jeden Fall auf das Heimspiel und das Derby“, sagt Ulrich.

Allerdings warnt der Coach davor, das Derby auf die leichte Schulter zu nehmen. „Wir müssen den Tabellenstand ausblenden, das Hinspielergebnis ausblenden und uns voll nur auf uns konzentrieren. Denn wir wollen weiterhin im oberen Tabellendrittel mitmischen. Und dafür sind diese zwei Punkte elementar“, erklärt der Baar-Trainer.

Der Gast aus Rottweil verfügt nach elf Begegnungen noch über keinen Punkt (0:22 Punkte) auf seinem Habenkonto und hat die Rote Laterne inne. Die HSG Baar hingegen steht auf dem dritten Platz der Landesliga (16:6 Punkte). „Wir schauen nur auf uns. Unterschätzen dürfen wir Rottweil auf keinen Fall, weil wir wissen, dass sie niemals aufgeben. Und sie sind dafür bekannt, auch mal ungewöhnliche taktische Spielzüge einzustreuen, das finde ich immer ganz interessant“, so Ulrich.

Der HSG-Baar-Trainer hat den großen Luxus einen kompletten Kader zur Verfügung zu haben. „Alle sind an Bord, was für alle Spielerinnen Druck bedeutet, ihre beste Leistung zu zeigen. Denn wir haben viele junge Spielerinnen in unserem 20er-Kader, die sich zeigen wollen“, betont er.

TSV Zizishausen - HSG Fridingen/Mühlheim II (Sonntag, 17 Uhr, Theodor-Eisenlohr-Sporthalle in Nürtingen/Hinspiel: 29:23). „Eigentlich wollten wir das Rückspiel genau mit dem gleichen Engagement bestreiten wie das Hinspiel. Da stand es zur Halbzeit 14:14. Dann ist uns aber die Kraft ausgegangen und wir haben es nicht so clever gespielt“, sagt HSG-Trainer Jörg Sasse vor der schweren Auswärtsaufgabe in Nürtingen.

Dass man gern an die guten Ansätze anknüpfen möchte, ist bei den Donautälerinnen zu spüren. Doch die Reserve der Donautal-HSG ist von Verletzungsmiseren regelrecht gebeutelt. Neben der verletzten Torfrau Judith Bell haben sich weitere Stammspielerinnen ins Lazarett verabschiedet: Celia Parlak fällt sechs bis acht Woche aus (Knie verdreht), Luisa Leibinger fällt ebenso acht Wochen aus (Bänderriss im Knie), Carolin Gögelein muss wegen eines Meniskusrisses passen. Die gute Laune lässt er sich indes durch die Situation nicht verderben. „Wir bieten alles auf, was wir haben und fahren nicht nach Nürtingen, um uns abschlachten zu lassen. Vielleicht ist dies ein Moment, in dem wir unbeschwert aufspielen können, weil uns mit dem Kader niemand auf der Rechnung hat. Wir klopfen auf Holz und hoffen auf das Beste“, bemüht Coach Sasse das Prinzip Hoffnung. Sorgen macht Sasse sich wegen des dünnen Kaders, ob „wir die Länge des Spiels durchhalten können“.

Der TSV Zizishausen steht nach elf Spieltagen auf dem zweiten Platz der Landesligatabelle (16:6 Punkte). Die HSG Fridingen/Mühlheim II belegt nach zwölf Partien den achten, drittletzten Platz ( 6:18 Punkte).