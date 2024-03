IHK und AuToS-Netzwerk setzen Wasserstofftechnologie auf die Agenda

Ist Wasserstoff der Schlüssel der Energiewende? Welche Chancen bringt die neue Technologie für Automobilzulieferer und verwandte Industrien aus der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg? Fragen wie diese standen im Mittelpunkt einer Informationsveranstaltung des AuToS-Netzwerks im Haus der Wirtschaft der Industrie- und Handelskammer (IHK) Schwarzwald-Baar-Heuberg. Weitere Formate zu dieser Zukunftstechnologie folgen in der ersten Jahreshälfte 2024.

Den Auftakt der AuToS-Talks - einer Reihe von Informationsveranstaltungen - machte Frank Allmendinger vom Innovations- und Forschungs-Centrum (IFC) Tuttlingen. Dort betreibt er mit seiner Arbeitsgruppe einen Systemprüfstand und entwickelt zusammen mit Automobilzulieferern und Industrieunternehmen Komponenten für die Wasserstofftechnologie weiter.

Allmendinger rückte die Brennstoffzellentechnologie und deren Anwendungspotenziale im stationären und mobilen Bereich in den Mittelpunkt und warnte gleichzeitig vor übertriebenen Erwartungen im Pkw-Markt. Er stellte sowohl die elektrochemischen Grundlagen der Brennstoffzelle als auch die Komponenten des Brennstoffzellensystems vor. Neben aktuellen Forschungstrends und Entwicklungen erläuterte der Wasserstoff-Experte und AuToS-Projektpartner zudem, welche Herausforderungen an Materialien und Komponenten gestellt würden.

Martin Schmidt, der das AuToS-Gesamtprojekt bei der IHK leitet, wies in diesem Zusammenhang auf weitere kostenfreie Formate hin, die das Automotive-Netzwerk in der ersten Jahreshälfte anbieten wird: „Viele Unternehmen verfügen über die Kernkompetenzen, die in Komponenten für die Wasserstofftechnologie gefragt sind. Am 20. März geht es um einen Ausblick, welche Sicherheits-, System- sowie Qualitätsanforderungen im Bereich der Wasserstofftechnologie derzeit entwickelt werden. Mit Benedikt Martin von der H2-SysTech GmbH haben wir dafür einen Experten gewonnen, der im zuständigen Steuerkreis der Wasserstoff-Normungsroadmap an den Standards von Morgen mitarbeitet. Und am 23. April wollen wir Kooperationen in der Wasserstofftechnologie auf die Agenda in unserem IHK-Arbeitskreis Automotive setzen.“

Informationen