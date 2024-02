Er ist in Spaichingen geboren, lebt schon immer im Landkreis Tuttlingen, arbeitet bei Aesculap und zahlt seine Steuern.

Am Samstag ab 10.30 Uhr wird der 43-Jährige und dreifache Familienvater an der Demonstration „Wir sind mehr: Tuttlingen ist bunt. Gemeinsam für Demokratie, Vielfalt und Toleranz“ teilnehmen. Im Interview mit Redakteur Matthias Jansen erklärt er, wie es sich anfühlt, in Deutschland zu leben, wie er Anfeindungen von rechts erlebt und was er sich für die Zukunft wünscht.

Wie wohl fühlen Sie sich aktuell in Tuttlingen?

Das ist eine schwierige Frage. Generell ist das hier meine Heimat. Ich kenne nichts anderes. Meine Eltern leben hier, meine Kinder sind hier geboren. Ich fühle mich mit der Region verbunden. Es gibt Entwicklungen, die rufen ein Unwohlsein hervor. Das wird aber zu keiner Entfremdung führen.

Wie haben Sie reagiert, als Sie von dem Treffen in Potsdam gehört haben, bei dem über die massenhafte Abschiebung gesprochen wurde?

Es hat mich anfangs nicht so sehr erschüttert, muss ich zugeben. Man gewöhnt sich daran, weil man es ständig hört. Auch wenn es dann als Spaß getarnt ist. Wenn ich aber darüber nachdenke, ist es schon erschreckend. Da sitzen Politiker mit Unternehmern zusammen. Und das war ja kein Stammtisch, das war eine organisierte Tagung.

Sie sagen, Fremdenfeindlichkeit und rechter Populismus begegnen Ihnen häufig im Alltag. Wie nehmen Sie das wahr?

Ich würde nicht von Hass reden. Aber es gibt im Alltag immer wieder diese Situationen. Da kommen Sätze wie: Du kannst ja gut Deutsch reden. Das nervt. Ich bin hier aufgewachsen. Was soll ich anderes reden, außer Deutsch. Man bekommt schon ein Gespür, wer in mir Güner Tufan sieht und wer den türkischen Güner Tufan sieht.

Wie ist die Stimmung bei Ihren Freunden, Verwandten und Bekannten? Haben Sie Angst?

Angst würde ich nicht sagen. Angst hatten wir nur in den 1990er Jahren bei den Anschlägen auf Asylbewerberheime. Das hat sich damals von den Eltern auf uns Kinder übertragen. Die Situation belastet aber schon. Und ich will mich damit nicht befassen, mich immer rechtfertigen zu müssen.

Warum gehen Sie selbst mit auf die Straße?

Wenn ich sehe, dass in Deutschland so viele Menschen auf die Straße gehen, obwohl sie keinen Migrationshintergrund haben, dann berührt mich das. Das macht mich stolz, weil sie auch für mich auf die Straße gehen.

Und wenn deutsche Vereine, christliche Kirchen eine Demonstration organisieren, dann bin ich stolz, in diesem Land zu leben. Und es macht mir Mut, dass ganz viele kapieren, wo etwas falsch läuft und wo die Stimme erhoben werden muss.

Jetzt sind Sie in Deutschland geboren, gehen zur Arbeit, zahlen Steuern. Was würden Sie den Menschen gerne sagen, die ständig gegen Menschen mit Migrationshintergrund hetzen?

Ich habe mich oft mit diesen Leuten unterhalten. Da kommt man mit Argumenten nicht an. Bei vielen ist es aber auch vielleicht der generelle Frust, dass man sich ein Ventil sucht. Bei manchen sitzt es aber vielleicht auch schon tiefer.

Aber: Ich lebe schon immer hier, ich träume auf Deutsch, ich denke auf Deutsch. Die Leute, die was gegen uns sagen, kennen wahrscheinlich keine Menschen mit Migrationshintergrund.

Aktuell wird in vielen Städten gegen Rechts demonstriert. Welche Botschaft soll dauerhaft bleiben, wenn die Proteste irgendwann einmal enden?

Eine Botschaft an die Rechtsextremen wird schwer. Die sind so festgefahren in ihrem Denken. Ich möchte, dass eine Botschaft an die Politik ausgeht. So wie die übereinander reden, sei es aus Eigeninteresse oder aus parteitaktischen Gründen, hetzt das die Leute auf.

Und die denken dann, man kann vieles jetzt sagen, was man vorher nicht sagen konnte. Der Schulterschluss der Bevölkerung sollte ihnen zeigen, dass alle demokratischen Parteien auch gegen die Rechten zusammenstehen.