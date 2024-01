Ich habe meinen Weihnachtsbaum angezündet

eulich war ich bei Freunden. Als ich den Weihnachtsbaum sah, kam es mir: Christbaumloben. In meinen WGs gab es nie Bäume zur Weihnachtszeit, Befreundete hatten ebenfalls keinen. Ein unbewusster Akt gegen die deutsche Leitkultur, wir haben uns aber nie schlecht gefühlt. Das Loben der geschmückten Bäume geriet bei mir über die Jahre in Vergessenheit.

In den Niederlanden werden die Bäume nicht gelobt, sondern verbrannt. Kerstboomverbranding nennen die das, übersetzt sowas wie Christbaumverbrennen. Das ist deren Brauch. Nach Silvester gehen Abends die von Heizungsluft getrockneten Nadelbäume in Flammen auf. Bürgersteige verwandeln sich in Feuerstellen. Es scheint kein Licht vom Fernseher aus den Häusern heraus, sondern roter, flackernder Flammenschein hinein. Kinderaugen verwandeln sich in Heißluftballons, während die Erwachsenen sich Sorgen um den Funkenflug machen. Ich mag Feuer, und deshalb auch diese Tradition. Warum ist das hier kein Ding? Ist das zu wild für uns? Oder kam einfach noch niemand auf die Idee, das Weihnachtsglück gemeinschaftlich in Flammen aufgehen zu lassen?

Die Wiederentdeckung des Lobens hat sich heimatlich angefühlt. Ein bisschen so, wie wenn man etwas verloren geglaubtes wiederfindet. Mit vielen Worten habe ich auf die Eigenschaften des Baumes meiner Freunde aufmerksam gemacht. Die roten Kugeln, welche mich an die verbotene Frucht erinnern, fand ich besonders gekonnt gehängt. Kurze Zeit später standen wir im Halbkreis um den Baum mit verzogenen Gesichtern, der selbstgemachte Obstler vom Onkel ist etwas herb geworden. Begeistert von diesem lustigen Brauch habe ich jede Chance des Lobens genutzt. Obstler, Weinbrände, Liköre aller Arten, Kräuterschnäpse, Kirschwasser - Ich habe nichts abgelehnt, das Wenigste hat geschmeckt, aber Spaß hatte ich immer. Trotzdem habe ich dieses Jahr meinen Weihnachtsbaum verbrannt. Stehe ja auch für eine moderne interkulturelle Gesellschaft, da vermischt man gerne mal die Traditionen und schaut sich das Beste voneinander ab.

