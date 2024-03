HSG Baar kommt erst spät auf Touren

Es war mühsam, aber erfolgreich: Die HSG Baar spielt weiterhin die perfekte Saison. Ein Überblick über die Handballspiele vom Wochenende im Bezirk Neckar-Zollern.

Bezirksliga Männer

HSG Baar - TV Onstmettingen 34:28 (19:15). Die Onstmettinger zeigten eine beherzte Leistung und hatten anfangs alles im Griff. Der Tabellenführer fand gegen die starke Abwehr der Gäste nur schwer ins Spiel und ging beim 13:12 (22.) erstmals in Führung. Die HSG baute ihren Vorsprung zwischenzeitlich auf fünf Tore aus, doch die Gäste kämpften sich wieder zum 24:23 heran. In der Schlussphase sorgte die HSG noch für klare Verhältnisse. Beste Torschützen: Heim: Robin Simmerer 10, Gast: Michael Grzesch 6/1.

HSG Rietheim-Weilheim - SG Dunningen/Schramberg II 30:22 (11:7). Zunächst war es ein offener Schlagabtausch und bis zum 9:7 (25.) konnte sich keine Mannschaft Vorteile erspielen. Mit einer starken Abwehr bestimmten die Gastgeber dann das Geschehen. Im zweiten Abschnitt waren die Gäste chancenlos. Beste Torschützen: Heim: Till Oeschger 10/4, Gast: Tobias Schinle 6.

Bezirksklasse Männer

HSG Baar II - HC Frittlingen/Balgheim/Neufra 21:22 (9:14). Der HC erwischte den besseren Start und konnte schnell ein 3:0 vorlegen. Der Gastgeber ließ auch bei einem Rückstand von sechs Toren nicht locker und kämpfte sich wieder heran. Beim 20:20 gelang der HSG erstmals der Ausgleich, doch die Gäste retteten einen knappen Vorsprung über die Zeit. Beste Torschützen: Heim: Fabio Schmitz 6/3, Gast: Jens Werth 5.

TG Schömberg II - TV Spaichingen II 22:15 (14:4). Die Schömberger dominierten das Spiel in der ersten Halbzeit mit einer starken Abwehrleistung. Beim deutlichen Halbzeitvorsprung war bereits eine Vorentscheidung gefallen. Im Gefühl des sicheren Sieges ließ es die TGS etwas ruhiger angehen und so konnten die Spaichinger noch etwas Ergebniskosmetik betreiben. Beste Torschützen: Heim: Frank Eha 7/4, Gast: Niklas Vorwalder 7/2.

HSG Rietheim-Weilheim II - TG Schwenningen 25:31 (12:15). Die HSG fand besser ins Spiel. Doch Schwenningen hielt dagegen und bis zum 12:12 war es ein offener Schlagabtausch. Nach dem Wechsel kämpfte sich die HSG heran und es blieb bis zum 22:22 spannend. Dann wurde die Abwehr der TG immer stärker und so gab es am Ende einen klaren Sieg für die Gäste. Die Gastgeber rutschten dadurch auf den letzten Platz ab. Beste Torschützen: Heim: Adrian Jäger 6, Manuel Arts 7.

Männer Kreisliga A

HSG Baar III - TV Spaichingen III 38:28 (17:17). In der ersten Halbzeit war es ein offener Schlagabtausch, bei dem die Spaichinger meist die Nase knapp vorne hatten. Bis zum 22:21 (39.) konnten die Gäste mithalten. Dann machte sich die dünne Auswechselbank bemerkbar. Dies nutzte die HSG aus und landete einen klaren Sieg. Beste Torschützen: Heim: Simon Sasse 9. Gast: Peter Haller 8/1.

Männer Kreisliga B

HSG Rietheim-Weilheim III - SG Dunningen/Schramberg III 28:29 (17:15). Die Gäste erwischten den besseren Start und konnten sich schnell mit drei Toren absetzen. Doch die HSG kämpfte sich heran und nach dem Ausgleich war es ein Spiel auf Augenhöhe. Vier Sekunden vor Spielende gelang den Gästen dann der etwas glückliche Siegtreffer. Beste Torschützen: Heim: Robert Pejakic 8, Gast: Tim Jäger 8/3.

HC Frittlingen/Balgheim/Neufra II - TSV Stetten a.k.M. 31:24 (17:15). In der ersten Halbzeit war es ein offener Schlagabtausch mit wechselnder Führung. Nach dem Wechsel stand die Abwehr der Heimmannschaft immer besser und ein 7:0-Lauf machte alles klar. Beste Torschützen: Heim: Patrick Pfautsch 9/2, Gast: Nico Miguel Ruiz 7.

Bezirksliga Frauen

HSG Rietheim-Weilheim - SG Dunningen/Schramberg 26:30 (14:17). Die Gäste erwischten den besseren Start und führten schnell 4:1. Nach dem Ausgleich der HSG legte die SG wieder vor und gab die Führung bis zum Schluss nicht mehr aus der Hand. Die HSG kam nie näher als bis auf zwei Tore heran und beim 17:26 war die Vorentscheidung gefallen. Beste Werferinnen: Heim: Corinna Hipp 12/3, Jule Hipp 10/1, Gast: Sophia Leopold 6/2.

HC Frittlingen/Balgheim/Neufra - TV Onstmettingen 28:34 (10:16). Zunächst war es ein offener Schlagabtausch mit wechselnder Führung. Nach dem 7:7 wurden die Onstmettingerinnen stärker. Sie standen besser in der Abwehr und mit Toren nach schnellen Spielzügen setzten sie sich ab. Am Ende war der HC chancenlos. Beste Werferinnen: Heim: Sofia Schaub 8/2, Ann-Kathrin Betting 8/2, Gast: Alicia Brunner 11/7.

Bezirksklasse Frauen

HSG Schwenningen - HSG Baar II 21:28 (11:14). Nur in der ersten Viertelstunde konnten die Schwenningerinnen (5:5) mithalten. In der zweiten Halbzeit brach der Gastgeber ein. So konnten sich die Gäste am Ende noch sicher durchsetzen und die Tabellenführung übernehmen. Beste Werferinnen: Heim: Laura Spitz 7, Gast: Nora Birk 6, Alina Hummel 6/2.