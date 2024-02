Hip-hop-Tanzshows und Workshops in Tuttlingen

Der Kulturkastenverein lädt am Samstag, 24. Februar, ab 14 Uhr in der Katharinenstraße 9 in Tuttlingen zu einem Bewegungsprogramm ein: Kinder- und Jugendgruppen des TSC Schwenningen zeigen in Breaking- und Hiphop-Shows ihre Tanzkünste, Fabian Vasse und Florian Ruhland bieten anschließend Workshops für Einsteiger und Fortgeschrittene, für kleine wie für große Tänzer. Jede und jeder ist eingeladen, der Eintritt ist frei. Am Abend ab 17.30 Uhr geben Los Vandalos ein Livekonzert: Das Trio spielt Latin-Musik. Bestehend aus drei Berufsmusikern lädt die Band zum Tanz ein. Die Veranstaltung soll der Auftakt werden zu einem regelmäßigen Hip-Hop-Tanzprogramm - jede und jeder ist willkommen, daran mitzuwirken. Weitere Informationen unter www.kukav.de