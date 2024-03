Heimspiele für die Landesliga-Teams

Am Wochenende genießen die Landesliga-Mannschaften der überbezirklich spielenden Handballvereine Heimrecht. Zudem ist nur bei der HSG Baar am Samstagabend Anstoß, die übrigen Teams müssen die Sonntags-Garderobe rausholen.

Oberliga Frauen, Abstiegsrunde

TuS Ottenheim - HSG Fridingen/Mühlheim (Sonntag, 17 Uhr, Rheinauenhalle in Schwanau-Ottenheim). Die Donautal-HSG reist zum Auswärtsspiel nach Ottenheim, wo die Damen der HSG auf einen Gegner treffen, der vom Niveau her auf Augenhöhe sein dürfte. „Wir haben uns natürlich zum Gegner schlau gemacht. Vor allem den Rückraum von Ottenheim müssen wir in den Griff bekommen. Dafür muss unsere Abwehr von Beginn an gut stehen und hellwach sein“, fordert HSG-Trainer Klaus Hüppchen.

Hüppchen moniert, das sein Team zu häufig die ersten 15 Minuten verschläft und sich somit eine gute Startposition in die Partie verbaut. „Das müssen wir abstellen und unsere Leistung von der ersten Minute an abrufen und nicht erst in den letzten 45 Minuten. Sonst hätte das Spiel gegen Kappelwindeck/Steinbach auch anders ausgehen können“, legt der Donautal-Coach den Finger in die Wunde. „Die Mannschaft hat die Woche gut trainiert, wir sind auf den Gegner vorbereitet.“ Da Josephina Schlenker ausfällt (Uni) und Caterina Schwarz sowie Svenja Diesenberger (Fußverletzung) angeschlagen sind und fraglich ist, ob Schwarz spielen kann, will Hüppchen eventuell eine neue Startformation aufs Feld schicken und sehen, ob sich der „Fluch der ersten Minuten“ ausmerzen lässt. „Ob das ein Thema ist, werden wir sehen.“

Verbandsliga Männer

SpVgg Mössingen - HSG Fridingen/Mühlheim (Sonntag, 18 Uhr, Steinlachhalle Mössingen/Hinspiel: 29:28). „Land unter!“, muss HSG-Trainer Deniz Parlak vor dem Auswärtsspiel in Mössingen vermelden. Eine Erkältungswelle hat die Belegung des Donautal-Lazaretts zusätzlich ausgelastet. „Die Traingswoche war katastrophal mit sechs verletzten und erkrankten Spielern plus Trainer. Das wird eng, aber rumheulen bringt nichts“, beschreibt Parlak die Situation vor dem wichtigen Spiel. Zudem laboriert Torhüter Luke Hengelhaupt an Rückenproblemen, Daniel Hipp fällt erkrankt aus. „Da wird es schon schwer, mit voller Euphorie nach Mössingen zu fahren. Denn dort erwartet uns ein heimstarkes Team in einer vollen Halle. Da ist immer richtig Stimmung. Meine Hoffnung ist, dass das meine Jungs in positive Energei umwandeln können, vor so einer Kulisse zu spielen“, sagt der HSG-Trainer.

Augenmerk legt Parlak auf den mentalen Fokus, denn Mössingen gilt als körperlich robust zu Werke gehende Mannschaft. „Die sind im Hinspiel an die Grenzen des Erlaubten gegangen. Da haben wir uns im Angriff stellenweise den Schneid abkaufen lassen. Darauf müssen wir vorbereitet sein, dass es weh tun wird, wenn wir gegen die Abwehr Tore erzielen wollen“, mahnt Parlak. Er schwört seine Mannen darauf ein, möglichst fehlerfrei zu agieren und das Spiel über den Kampf anzugehen. „Wir werden eine schlagkräftige Truppe aufbieten und 60 Minuten lang kämpfen!“, kündigt der HSG-Coach an.

Landesliga Männer

TV Aixheim - SG Schorndorf (Sonntag, 17 Uhr, Sporthalle Aldingen/Hinspiel: 25:30). Die Hinspielniederlage hatte TV-Trainer Manuel Schmelovski seinerzeit schnell abgehakt, erinnert sich dennoch aber an das ein oder andere Detail, wie das Ergebnis zustande kam. „Das Vorgeplänkel mit Feueralarm, Halle räumen und am Sonntagabend zu spielen, das hat uns unsere 100-prozentige Konzentration gekostet“, so der TVA-Coach. Denn in der ersten Halbzeit lief es gut an für die Aixheimer, zur Pause stand es 15:15. Doch dann fehlte im zweiten Durchgang zunehmend der Zugriff auf die quirlige und spielstarke Offensivabteilung der Schorndorfer. „Die wollen wir besser in den Griff bekommen. Dazu muss unsere Abwehr kompakt stehen. Und dann wollen wir über unser Tempospiel Nadelstiche setzen und punkten. Doch dafür müssen wir unser Manko ablegen, unsere Chancen im Angriff zu verschenken“, sagt Schmelovski. Personell muss der TVA-Trainer auf Christoph Link, Simon Hauser, Philip Klingseisen, Florian Scharf und Benno Bosch verzichten.

TV Spaichingen - HSG Rottweil (Sonntag, 18 Uhr, Sporthalle Unterbach/Hinspiel: 26:29). Die Spaichinger freuen sich auf das Heimspiel gegen die HSG Rottweil. Dabei wollen die Mannen um TV-Trainer Alexander Job die Niederlage aus dem Hinspiel auswetzen. „Rottweil spielt eine sehr gute Saison. Das hat mich überrascht. Vor allem sind sie unbequem zu spielen, da sie mit zwei verschiedenen Abwehrsystemen agieren - 6:0 oder 3:1. Das stellt unsere Offensive vor einige Herausforderungen“, weiß Job.

Im Hinspiel bekam der TV Spaichingen die beiden Offensiv-Stützen der Rottweiler - Nico Singer und vor allem Timo Hildebrand - nicht in den Griff. „Das sind die Träger des Rottweiler Spiels. Die müssen wir im Zaum halten. Aber auch die anderen Spieler erzielen viele Tore, der ausgeglichene Kader ist Rottweils Stärke“, sagt Job.

Im Training hat der TV-Coach seine Mannschaft mit Videoanalyse darauf eingestellt, mit einem vielseitigen Spielaufbau aufzuwarten und die Auslöseraktionen klug vorzubereiten. Auch auf das Umschaltspiel ließ Job den Fokus legen. Neben den Langzeitverletzten plagten sich die Woche über einige TV-Akteure mit kleinen Blessuren.

Landesliga Frauen

HSG Baar - SG Hirsau-Calw-Bad Liebenzell (Samstag, 17.25 Uhr, Solweghalle Trossingen/Hinspiel: 29:17). Das Hinspiel bei der SG war für die HSG Baar eine klare Sache. Doch wie soft oft sind im Rückspiel die Karten neu gemischt, obwohl die Rolle des Favoriten beim Blick auf die Tabelle klar an die Gastgeberinnen geht. Die Mannschaft von Trainer Oliver Ulrich steht auf dem zweiten Tabellenplatz, der Gast auf Rang 6. Die HSG Baar holte aus den letzten drei Spielen zwei Siege - 29:28 HSG Hossingen-Meßstetten und HSG Schönbuch 29:19. Dazwischen gab es eine bittere Derbyniederlage (24:29) vor eigenem Publikum gegen Rottweil.

Die SG Hirsau-Calw-Bad Liebenzell hingegen unterlag zuletzt Hossingen-Meßstetten (24:25), konnte aber die HSG Rottweil mit einem 33:28 in die Schranken weisen, siegte auch gegen die HSG Schönbuch (20:16) und sogar daheim gegen den Tabellenführer TSV Neckartenzlingen (28:25). Die Gastgeberinnen dürften entsprechend gewarnt sein und von der ersten Minute an ihr Spiel dem Gegner aufzwingen.

„Die Karten sind in der Rückrunde neu gemischt. Man sieht, dass die unteren Teams noch einmal angreifen und Favoriten zuhauf zu Fall kommen. Deshalb erwarte ich auch, dass wir auf eine andere Mannschaft als im Hinspiel treffen, die für Niederlage auf Revanche sinnen“, beschreibt Baar-Trainer Ulrich die Situation der Liga. Trotz allem gibt Ulrich das Ziel aus, oben dranzubleiben und die Spiele zu gewinnen. „Wir schauen nicht auf die Tabelle, denn die Rückrunde hat ihre eigenen Gesetze“, schmunzelt der HSG-Trainer. Die SG ist mit neuem Trainer und Team neu aufgestellt und überraschte zuletzt mit starken Leistungen. Auch wenn im Baar-Kader einige Spielerinnen mit Blessuren zu kämpfen haben, baut HSG-Baar Trainer Ulrich auf seinen breiten Kader. „Ob wir aus dem Vollen schöpfen können, wird sich zeigen.“