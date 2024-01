Heimische Vereine stellen zahlreiche Bezirksmeister

Die Jugend des SV Triberg gibt auch im griechisch-römischen Stil in der ARGE-SAB den Ton an. Eine Woche nach dem Gesamtsieg bei den Bezirksmeisterschaften im freien Stil in Hornberg punkteten die Wasserfall-Ringer auch bei den klassischen Titelkämpfen in Aichhalden und holten sich erneut den Gewinn in der Vereinswertung. Mit 81 Punkten hatten sie wieder einen deutlichen Vorsprung vor dem AB Aichhalden (55), der KSV Tennenbronn (52), der KG Baienfurt (50) und dem SV Dürbheim (43).

Mit neun Medaillen kehrten die Jungs des ASV Nendingen von den Bezirksmeisterschaften im griechisch-römischen Stil nach Hause zurück. Nick Hipp konnte seinen Titelgewinn aus dem Freistil wiederholen. Momentan scheint seiner körperbetonten Kampfweise kein Gegner widerstehen zu können. Till Scheuring durfte zum ersten Mal in seinem Leben ganz nach oben aufs Podest steigen. Knapp am Titel schrammte Lucas Schaz vorbei. Er unterlag dabei in der letzten Sekunde des Kampfes Aaron Dodrimont aus Baienfurt mit 10:10.

Der SV Dürbheim stellte mit Liam Kapp (D-Jugend bis 27 kg), Robert Honecker (D-Jugend bis 50 kg) und Nick Schäfer (B-Jugend bis 48 kg) drei Bezirksmeister. Radomyr Zamkoviy (D-Jugend 27 kg), Robin Schäfer (C-Jugend bis 37 kg) und Janne Kielack (E-Jugend bis 24 kg) die Silbermedaille. In der Gewichtsklasse bis 27 kg gelang hier das Kunststück eines reinen Dürbheimer Vereinsfinals um Platz 1. Hierbei hatte Liam Kapp das bessere Ende für sich und gewann die Goldmedaille durch einen Sieg über seinen Vereinskameraden Radomyr Zamkoviy.

Erneut aufsteigende Form bewies der StTV Singen. Bereits im freien Stil mit Rang 14 gegenüber dem Vorjahr Boden gut gemacht, schaffte es der Hohentwiel-Nachwuchs im klassischen Stil gar unter die Top Ten auf Platz acht (29 Punkte). Mit 17 Teilnehmern konnten die Singener aus dem Potential wie in früheren Zeiten schöpfen.

Verlierer der Meisterschaften war der VfK „Eiche“ Radolfzell, der in den Jahren 2018 bis 2022 das Maß der Dinge war. Bereits im freien Stil nur noch auf Rang sechs platziert, wurden die Bodensee-Ringer im griechisch-römischen Stil gar auf Platz 15 durchgereicht. Ein Blick auf die teilnehmenden VfK-Athleten bringt Klarheit über den Absturz. Mit nur sechs Startern sind keine vorderen Plätze zu gewinnen. Bleibt nur zu hoffen, dass die derzeitige Erkältungswelle ein Hauptgrund dafür ist und das Auf und Ab der beiden Vereine jetzt nicht schon wieder voneinander abhängt.

Äußerst effizient traten die Jugendringer der KG Baienfurt auf. Sieben der elf Starter holten sich den Titel, hinzu kam noch eine Vizemeisterschaft. Fünf Bezirksmeister stellte der SV Triberg, jeweils vier der AB Aichhalden und der KSV Tennenbronn. Erfreulich ist, dass sich 17 Vereine die 41 vergebenen Meistertitel teilten und nur vier Klubs leer ausgingen. Lediglich zwei Vereine blieben medaillenlos.

Insgesamt 19 Jugendringer dürfen sich mit dem Titel „Doppelmeister“ schmücken. Eine klare Linie, ab wann die Spezialisierung beginnt, gibt es allerdings nicht. Während sich bei der B-Jugend sechs Freistil-Meister erneut durchsetzten, schaffte dies bei der C-Jugend nur Mustafa Kiliclioglu (SV Triberg/42 kg). Dagegen standen acht von elf D-Jugendmeistern erneut ganz oben auf dem Podest.

Bei der E-Jugend schafften vier Jugendliche das „Double“. Ausgeglichen waren die Vereinswertungen in den verschiedenen Altersklassen. Die beste B-Jugend hatte die KG Baienfurt, bei der C-Jugend siegte Gastgeber AB Aichhalden, bei der D-Jugend lag der SV Dürbheim vorn und den Sieg bei der E-Jugend holte sich der KSV Tennenbronn. 21 Vereine der beiden Ringerbezirke eins (Südbaden) und vier (Württemberg) entsendeten 216 Teilnehmer. Gegenüber den Freistil-Meisterschaften mit 266 Startern deutlich weniger und im Vergleich zum Vorjahr (275) gar bedenklich.

Die Ergebnisse