Heimische Ringer holen Meistertitel

Die Wiederaufnahme der Männer bei den ARGE-Bezirksmeisterschaften hat sich in jeder Hinsicht gelohnt. 102 Teilnehmer aus 21 Vereinen bedeuteten Rekord. Auch der AB Wurmlingen und der ASV Nendingen kehrte mit Meistertiteln und Medaillen zurück. Mit 24 Punkten siegten der KSV Taisersdorf in der Vereinswertung klar vor dem AB Aichhalden, KSV Tennenbronn und KSV Winzeln mit jeweils 18 Punkten.

Gastgeber und Ausrichter AV Hornberg kam durch Laszlo Pastor in der Gewichtsklasse 52 kg zu Titelehren und belegte mit 16 Punkten Rang sechs. Pastor setzte sich im Finale gegen Jan Aleinikov (VfK Eiche Radolfzell) mit 7:2 Punkten durch. Dritter wurde Timur Burlaka vom StTV Singen, der Aaron Weißer (AV Hardt) schulterte. Die 57 kg dominierte Lars Reiter (KSV Winzeln) nach Belieben. Sowohl in den drei Poolkämpfen hatte die Konkurrenz nichts zu bestellen, als auch im Finale Raphael Gliese (KSK Furtwangen), der die Überlegenheit Reiters mit 0:11 anerkennen musste. Bronze gewann Obaidullah Amarkhil (KSK Furtwangen).

Das Glück auf seiner Seite hatte Roman Marte vom AV Hardt. Gegen Yasin Kinik (ASV Tuttlingen) lag er mit 9:12 in Rückstand, ehe der Donauathlet verletzungsbedingt aufgeben musste. Dadurch zog Marte in den Endkampf der 61 kg Klasse ein, in dem er Yannick Fritsch (AV Hornbeg) nach hoher 16:6 Führung noch schulterte. Den Bronzekampf entschied Emal Rahmaduin (SV Triberg) gegen Nurali Temarbulatov (VfK Eiche Radolfzell) mit 14:4 für sich. Den Titel bis 65 kg machten die Baienfurter Danny Mayr und William Lehn unter sich aus. Mayr siegte im Finale mit 16:6.

Seiner Favoritenrolle vollauf gerecht wurde Leon Gerstenberger (AB Wurmlingen) bis 70 kg. Im Finale stand ihm überraschend der Taisersdorfer Nico Pulvermüller gegenüber, dem er aber mit 11:0 keine Chance ließ. Mit einer Bilanz von 54:0 Punkten bewies der Wurmlinger seine Ausnahmestellung. In der mit 16 Teilnehmern besetzten Gewichtsklasse sicherte sich Matthijus Weiss (KSK Furtwangen) mit einem Schultersieg über Alexander Gimmnich (KSV Wollmatingen) Rang drei.

Bis 74 kg gelang Stefan Brugger (AB Aichhalden) mit einem 6:0-Finalsieg gegen Marius Ganter der Titelgewinn. Das eigentliche Finale fand aber schon im ersten Poolkampf zwischen ihm und Mathias Schondelmaier (KSV Tennenbronn) statt. Hier hatte sich der ABA-Athlet im Regionalliga-Duell nach spannendem Verlauf mit 4:3 Punkten behauptet. Schondelmaier durfte sich nach einem 10:0-Sieg über Robin Müller (AV Sulgen) mit Bronze trösten.

Die 79 kg Klasse mischten mit Fabian Reiner (KSV Tennenbronn) und Lorenz Brüstle (AB Aichhalden) zwei Klassiker auf, die in ihrem Pool die Szene beherrschten. Im Kampf um die Goldmedaillen musste sich Reiner aber dem Freistil-Spezialisten Stefan Käppeler (KSV Taisersdorf) mit 2:12 geschlagen geben. Brüstle kam nach einem 14:10 Arbeitssieg über David Gert (VfK Eiche Radolfzell) zu Bronze. Fast im Schnelldurchgang kam dagegen Steffen Blum (KSV Wollmatingen) zum Titelgewinn in der 86-kg-Klasse. Nach vier Schultersiegen leistete ihm nur Leon Liedgens vom AB Aichhalden beim 8:3Punktsieg erheblichen Widerstand und zwang ihn zur vollen Kampfzeit.

Bis 92 kg nutzte Sebastian Schechter (KSV Taisersdorf) die Gunst der Stunde. Im klar schwächeren Pool stand er nach zwei Siegen im Finale. Jonas Schondelmaier (KSV Tennenbronn) hingegen musste mit Erik Ragg (SV Triberg) einen Mitfavoriten mit 5:4 aus dem Weg räumen. Die Finals waren danach einseitig. Schondelmaier gewann gegen Schechter 10:0, Ragg gegen Eric Weinholf (KSV Wollmatingen) auf Schultern. Schwach besetzt war das 97-kg-Limit. Hier kam der Singener Tar Maksym nach zwei Siegen über Stefan Hübsch (KSK Furtwangen) zum Erfolg.

Dagegen wollten neun Ringer in der 125-kg-Klasse Meister werden. Im Endkampf hatte Justin Bopp (AV Sulgen) gegen Marco Martin (KSV Taisersdorf) mit 0:12 klar das Nachsehen. Der Sulgener überraschte mit seinem Finaleinzug. Den dritten und vierten Platz fochten Simon Zwirner und Christian Fehrenbach (beide KSV Vöhrenbach) in einem Vereinsduell aus, das Zwirner mit 13:0 dominierte.