Heilige Woche für Kinder und Familien

Mit der Feier des Palmsonntags und der Palmprozession am 24. März eröffnen die beiden katholischen Tuttlinger Kirchengemeinden St. Gallus und Maria Königin die Heilige Woche. Laut Pressemitteilung ist in Maria Königin der Beginn der Familiengottesdienste um 10.30 Uhr und in St. Gallus um 10.45 Uhr.

Dazu haben viele Kinder in Kindergärten, Schulen und im Gemeindehaus Palmsträuße und -kreuze gebunden und gebastelt. In St. Gallus beginnt die Heilige Messe vor dem Gemeindehaus St. Josef, in Maria Königin auf dem Kirchplatz.

Von dort aus ziehen die Gläubigen mit ihren gesegneten Palmzkreuzen und -zweigen in die Kirche ein. Hier wird die Leidensgeschichte gelesen und Eucharistie gefeiert.

Der Palmsonntag erinnert an den Einzug Jesu in Jerusalem und bildet die Ouvertüre der Heiligen Woche, die mit dem Osterfest ihren Höhepunkt findet.

Am Gründonnerstag, 28. März, ist um 18 Uhr ein Familiengottesdienst in Maria Königin.

Am Karfreitag, 29. März, beginnt um 10 Uhr in der Kirche Maria Königin ein Kinderkreuzweg. Im Anschluss sind alle eingeladen, im Gemeindesaal eine Osterkerze zu verzieren.

Am Karsamstag, 30. März, ist um 17 Uhr in St. Gallus eine Osterfeier für Familien mit kleinen Kindern.

Festlicher Höhepunkt ist die Osternachtfeier am Karsamstag, die um 20.30 Uhr in St. Gallus und um 21 Uhr in Maria Königin auf dem Kirchplatz beginnt.

Alternativ zur Osternacht ist am Ostersonntag, 31.03., ist um 11 Uhr ein Oster-Familiengottesdienst in St. Gallus.