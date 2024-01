Hans Roll kennt man in Tuttlingen. Er hat als Chefarzt die Frauenklinik am Tuttlinger Krankenhaus mit aufgebaut, war kommunalpolitisch tätig und engagiert sich in der Partnerschaft mit Draguignan. Am Sonntag ist er 80 Jahre alt geworden.

Auch am Montag kommen noch Gratulanten vorbei. Der Jubilar zeigt sich dankbar - auch dafür, dass er seinen runden Geburtstag weitgehend in guter gesundheitlicher Verfassung verbringen konnte. Sohn und Tochter waren zum Fest da, zusammen mit den vier Enkeln, die alle schon den Führerschein haben, wie er sagt. „Familie, das ist am Wichtigsten“, findet Hans Roll.

Wehrdienst beendet Zeit in den USA

Geboren wurde er in Freiburg. In der Nähe, in Emmendingen, ist er als Sohn eines Allgemeinarztes groß geworden. Auch Hans Roll studierte Medizin - in Freiburg! - und ging als Assistenzarzt an die dortige Frauenklinik, ehe er mit einem Forschungsstipendium an die Universität Texas, nach Houston, delegiert wurde.

Wir haben es schnell auf um die 800 Geburten gebracht. Hans Roll

Die Bundeswehr holte ihn 1974 zurück, er musste seinen Wehrdienst ableisten - im Alter von 30 Jahren. Da war er bereits mit seiner Frau Christiane verheiratet. Die beiden kennen sich aus der Schulzeit, die Liebe zur Musik hat sie zusammengeführt.

Geburtenzahl wächst

Nach dem Wehrdienst ging er zurück an die Uni-Frauenklinik, dort ist er Oberarzt geworden. Als in Tuttlingen die Chefarztstelle am Krankenhaus ausgeschrieben wurde, hat er sich beworben und sich als 35-Jähriger unter vielen Bewerbern durchgesetzt.

„Ich habe mit einer tollen Mannschaft dort die Frauenklinik aufgebaut“, sagt er und nennt die Oberärzte Martin Guggenberger und Willi Wurdak stellvertretend für viele berufliche Wegbegleiter. Bis dahin war es eine reine Belegabteilung mit rund 200 Geburten jährlich. Roll: „Wir haben es schnell auf um die 800 Geburten gebracht.“

Das Leben nach der Arbeit

30 Jahre lang war er dort tätig. Die Familie Roll lebt in unmittelbarer Nähe zur Klinik, in einer Minute konnte er vor Ort sein. Noch wichtiger: im Kreißsaal. Rund 20.000 Babys haben er und das Team der Frauenklinik in diesen Jahrzehnten entbunden, schätzt er. Noch heute verfolgt er interessiert das Geschehen im Klinikum.

Nachdem er in den Ruhestand gegangen ist, engagierte er sich zwei Amtsperioden lang für die CDU und war sowohl im Tuttlinger Gemeinderat wie auch im Stadtrat tätig. Dort auch als Fraktionssprecher.

Er war Schöffe am Landgericht in Rottweil. Beide, Christiane und Hans Roll, sind frankophil, schließlich sind sie in der Nähe der deutsch-französischen Grenze aufgewachsen. Hans Roll war zehn Jahre lang Präsident der Partnerschaftskommission Draguignan - Tuttlingen. Mitte 2023 gab er das Amt an Sébastien Dussault ab.

Musik als Lebensmittelpunkt

Und da ist noch die Musik, ein großes Thema im Leben Rolls. Schon seit früher Jugend spielt er Geige und hauptsächlich Bratsche. Er ist im Deutschen Ärzteorchester, ebenso im Europäischen und im Weltärzteorchester aktiv. Mit diesen Klangkörpern ist er weltweit unterwegs, so führten Konzertreisen beispielsweise nach China, Japan, in die USA oder nach Südafrika.

Hans Roll hat noch heute eine enge Verbindung zu Freiburg. „Aber hier in Tuttlingen fühlen wir uns zu Hause“, sagt er. Sie hätten dort viele Vorteile erlebt, nicht zuletzt sei es eine tolle Stadt, um die Kinder groß werden zu lassen. Die eigenen und all die anderen, denen er auf die Welt geholfen hat.