Diskutieren wolle er, sagte Andreas Schwarz, Landtagsfraktionschef der Grünen. Dafür war er am Montag nach Tuttlingen gekommen. Erst traf er sich mit anderen Parteien- und Interessensvertretern bei der Handwerkskammer, abends dann ein Gespräch mit Landwirten, danach ein Bürgerdialog in der Stadthalle. Nur waren offenbar nicht alle interessiert am Diskutieren.

Es begann in der Stadthalle etwa zehn Minuten nach Veranstaltungsbeginn. Offensives Gähnen in der dritten Reihe, dann klingelte ein Handy, dann ein anderes. Schwarz sprach gerade von Putins Angriffskrieg auf die Ukraine, da stand erst eine Frau auf, dann weitere Besucherinnen und Besucher.

Eine Gruppe von 15 bis 20 Leuten, mutmaßlich aus Querdenker-Kreisen, verließ geräuschvoll den Saal. Ein Mann warf noch ein „Scheiß auf die Grünen“ in den Raum, ein anderer Mann in gelber Warnweste und der Aufschrift „Die Ampel muss weg“ folgte ihm ein paar Minuten später und ließ krachend die Tür zufliegen.

Die Veranstaltung der Grünen am Montag in Tuttlingen war gut besucht, eine Gruppe von 15 bis 20 Leuten verließ allerdings nach wenigen Minuten den Saal. (Foto: Dorothea Hecht )

Kein Interesse am Dialog?

Dabei blieb es. Das Sicherheitspersonal, das die Grünen vorsorglich engagiert hatten, musste nicht einspringen. „Diejenigen, die kein Interesse am Dialog haben, gehen“, stellte Schwarz nüchtern fest. Schade, meinte er, denn er halte „Diskussionen für die Würze der Demokratie“.

Diskutiert wurde danach tatsächlich, vor allem über Bildung. Lehrerin Gabriele Droullier und Logopädin Felicitas Guggenberger forderten mehr Fördermöglichkeiten für die Sprachbildung in der Schule beziehungsweise schon im frühkindlichen Bereich. „Zwischen null und sechs Jahren muss mehr passieren, alles danach ist nur Reparaturbetrieb“, meinte Guggenberger.

Viele Kinder sprächen in der Schule noch kein Deutsch, sagte Droullier, viele Lehrer seien überfordert. „Gerade in den zwei Stadtzentrumsschulen in Tuttlingen sind Klassen mit 30 Schülern einfach zu viel, das ist ein Bildungsnachteil!“ Auch ein junger Mann, der nach eigenen Angaben seinen Abschluss bei Mutpol gemacht hat, forderte mehr Förderung für Flüchtlinge, um Deutsch zu lernen.

Schwarz pflichtete grundsätzlich bei: „Der Schlüssel liegt in den Basiskompetenzen wie Lesen und Schreiben.“ Er verwies auf Modellversuche mit multiprofessionellen Teams an 16 Grundschulen im Land. Sie sollen ausgeweitet werden, „aber wir brauchen erst einmal das Personal dazu“. Zudem soll es bald einen verpflichtenden Sprachförderkurs für Vier- und Fünfjährige geben, wenn sie bei der Einschulungsuntersuchung Defizite aufweisen, ergänzte Dorothea Wehinger, Grünen-Landtagsabgeordnete aus Singen.

Nicht auf alle Frage eine Antwort

Auch Energie- und Landwirtschaft waren Themen - nicht nur wegen des Hupkonzerts einer Handvoll Fahrzeuge und eines Plakats mit der Aufschrift „Grüne, nein danke“ vor der Stadthalle.

Hupkonzert und Ampelkritik vor der Tuttlinger Stadthalle. Drinnen fand eine Veranstaltung mit dem Landtagschef der Grünen, Andreas Schwarz, statt. (Foto: Dorothea Hecht )

Das Plakat vor der Tuttlinger Stadthalle sieht auf den ersten Blick aus wie Atomkraft-Protest. Schaut man genauer hin, heißt es: "Grüne, nein danke!" (Foto: Dorothea Hecht )

Landwirt Ulrich Diener, CDU-Stadtrat, kritisierte gegenüber Schwarz die rückläufige Förderung für Biogasanlagen. Hans-Martin Schwarz, Grüner und Agraringenieur, machte die Zukunft von Kleinbetrieben Sorgen, die Investitionsfördermittel für Kleine vom Bund gingen zurück. Dass das Land da einspringt, hält Andreas Schwarz allerdings für unwahrscheinlich. „Das muss der Bund machen.“

Nicht auf alle Detailfragen hatte Schwarz eine Antwort parat, regte aber tiefergehende Gespräche an. Jens Metzger, Sprecher des Grünen-Kreisverbands, schloss die Veranstaltung etwas sorgenvoll: Es gebe ihm zu denken, „dass nicht mehr alle bereit sind für Diskurs“.