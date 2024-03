Die Jugend-Gewichtheber Mia und Fabio Braunbart von der ASV 1897 Tuttlingen haben beim Herbert-Ehrba-Turnier in Nagold gute Leistungen gezeigt. Fabio Braunbart siegte in seiner Klasse, Schwester Mia holte in ihrer Klasse die Silbermedaille.

Bei Mia Braunbart (Jahrgang 2010) lief es zu Beginn nicht rund. Beim Reißen musste sie das Gewicht im dritten Versuch auf 61 kg loslassen und machte diesen ungültig. Zuvor hatte sie 56 und 59 kg gestanden. „Den dritten Versuch hat sie verrissen. Mia hatte in den letzten Monaten viele Fehlversuche und technische Fehler. Der Grund dafür ist, dass wir vor neun Monaten ihr Training umgestellt haben. Aber die Umstellung hat nicht funktioniert. Deshalb sind wir nun zum alten System zurückgekehrt und hoffen, dass sie nun wieder mehr Sicherheit in ihren Versuchen bekommt“, erklärt Trainer und Vater Ettore Braunbart. Im Stoßen stellte Mia Braunbart dann wieder ihre Klasse unter Beweis und stand nach 67 und 71 kg auch mit 74 kg eine neue Bestleistung. Damit gewann sie Silber hinter ihrer neuen Vereinskameradin Clara Cursio, die für die ASV Tuttlingen startet und aus Rottweil kommt. Ettore Braunbart zeigte sich mit der Leistung zufrieden und hofft nun, dass Mia Braunbart pünktlich zur deutschen Meisterschaft in Frankfurt an der Oder in beste Wettbewerbsform kommt. Nicht allzu viel anbrennen ließ Bruder Fabio Braunbart (Jahrgang 2009). Er war gut aufgelegt, startete aber mit einem Patzer ins Turnier. Den ersten Versuch im Reißen auf 96 kg musste er unerwartet ungültig abgeben. „Den hat er total verpennt“, kommentierte Trainer Ettore Braunbart. Anschließend war der junge Heber aber hellwach - stand nicht nur die 96 kg, sondern steigerte sich auf 101 kg und damit auf eine neue persönliche Bestleistung. Im Stoßen lief es hernach wie geschmiert: 115 und 120 kg wuchtete Fabio Braunbart ohne Fehler in die Höhe. Nur, um danach auf 123 kg zu erhöhen, die er ebenfalls ohne Fehlversuch in die Höhe brachte. „Eine Granate! Und da war noch Luft nach oben, zumal eigentlich nur 121 kg geplant waren“, gratulierte Vater Braunbart zur neuen Bestleistung. Das bedeutete den Sieg für Fabio Braunbart in seiner Klasse, aber auch die Berechtigung für die Förderung im Nachwuchskader 1 der Deutschen Sporthilfe. Zweiter wurde sein neuer Vereinskamerad Nico Monni, der für die ASV Tuttlingen am Start war.

Das Herbert-Ehrba-Turnier ist ein Einladungsturnier, das jährlich für Jugendheber aus Baden-Württemberg ausgerichtet wird.