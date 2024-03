Tuttlingen

Geparktes Fahrzeug gestreift und abgehauen

Tuttlingen / Lesedauer: 1 min

Am Donnerstag, im Zeitraum zwischen 8 Uhr und 12 Uhr, ist ein Unbekannter auf der Liptinger Straße etwa auf Höhe der Kreissparkassenzweigstelle Ecke Stockacher Straße zu dicht an einem geparkten Seat Leon vorbeigefahren und hat diesen gestreift. Ohne sich um den am Seat angerichteten Schaden in Höhe von rund 1000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon.