Gemalte Bilder ukrainischer kriegsvertriebener Kinder werden gezeigt

Tuttlingen / Lesedauer: 2 min

Einige Kinder präsentieren ihre Bilder im Landratsamt Tuttlingen. Kunsttherapeutin Oksana Sheremet (Dritte von rechts), Sozialdezernent Bernd Mager (Mitte), Amtsleiterin des Amtes für Aufenthalt und Integration Angela Brugger (Zweite von links) und die verantwortlichen Mitarbeiter Maryna Leda und Armin Welte aus dem Amt für Aufenthalt und Integration eröffnen die Ausstellung. (Foto: Landratsamt Tuttlingen )

Kinder und Jugendliche, die aus der Ukraine fliehen mussten, sind den vielfältigsten Belastungen ausgesetzt. Über die traumatisierenden Erlebnisse in ihrem Heimatland hinaus, mussten sie oft überstürzt ihr Land verlassen, wurden von Familienmitgliedern getrennt und müssen in ständiger Angst um die in der Ukraine zurückgeblieben Menschen leben, heißt es in einer Pressemitteilung.