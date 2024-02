Tuttlingen

Gegen geparktes Auto geprall und weitergefahren

Tuttlingen / Lesedauer: 1 min

Am Samstagnachmittag ist ein Unbekannter auf dem Parkplatz des Kaufland Einkaufsmarkts in der Stockacher Straße gegen die vordere, linke Seite eines dort abgestellten Autos des Typs Peugeot 508 gefahren und hat dabei rund 2000 Euro Sachschaden an dem Wagen verursacht. Das berichtet die Polizeit.