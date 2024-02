Tuttlingen

Gegen geparkten Renault Twingo gefahren und sich nicht gemeldet

Tuttlingen / Lesedauer: 1 min

In der Zeit von Sonntag, 15 Uhr, bis Montag, 10 Uhr, ist ein Unbekannter auf der Gaußstraße kurz vor der Einmündung zur Königstraße gegen einen am Fahrbahnrand abgestellten Renault Twingo gefahren und hat an diesem rund 1500 Euro Sachschaden verursacht. Ohne sich zu melden, fuhr der Unbekannte davon, berichtet die Polizei.