Gedenkstunde zum Ukraine-Krieg in Tuttlingen

Zwei Jahre dauert nun schon der Krieg in der Ukraine. Mit einer Gedenkveranstaltung am Freitag, 23. Februar, ab 18 Uhr auf dem Markplatz erinnert die Stadt Tuttlingen an den Jahrestag des Kriegsausbruchs.

Am 24. Februar 2022 marschierten russische Truppen in der Ukraine an. Zehntausende von Menschen wurden seither getötet, Millionen sind geflohen, und eine Ende der Kämpfe ist nicht abzusehen, schreibt die Stadt in ihrer Ankündigung.

Mit der Gedenkstunde am Vorabend des Jahrestages soll dazu beigetragen werden, dass der Krieg nicht in Vergessenheit gerät. „Der Ukraine-Krieg steht nicht mehr im Mittelpunkt der Nachrichten. Das heißt aber nicht, dass er nicht weniger grausam geworden ist“, so Oberbürgermeister Michael Beck.

Bei der Gedenkfeier wird Beck an den Jahrestag des Kriegsausbruchs erinnern, das anschließende Kulturprogramm bestreiten Geflüchtete aus der Ukraine. Rund 1000 Menschen sind seit Februar 2022 im Landkreis Tuttlingen untergekommen, rund die Hälfte davon in der Stadt Tuttlingen.

Mit dem Beitrag zur Gedenkfeier möchten sie sich auch bei der Tuttlinger Bevölkerung für die Aufnahme bedanken. Außerdem werden sie mit Getränken und Gebäck für die Bewirtung sorgen.