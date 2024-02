FV Möhringen mit Eishockey-Ergebnis im Testspiel - 10:6

Eine Woche vor Beginn der Rückserie in den Bezirksligen Schwarzwald und Südbaden absolvierten Clubs aus dem Kreis Tuttlingen ihre Generalproben.

Württemberg: Tabellenführer SpVgg Trossingen gewann gegen Landesligisten TSV Riedlingen 5:1 (3:1). Torjäger Kamran Yahyaijan war bereits in guter Verfassung und schoss drei Treffer (2., 20., 90.). John Hankins steuerte einen Doppelpack bei (37., 48.). Mit Harry Föll, Dean Savic und Tijan Jallow sowie Frank Bonny fehlten vier Leistungsträger. „Schon in den letzten Testspielen haben immer wieder gute Leute gefehlt. Wir haben allerdings einen breiten Kader und sind für die Rückrunde gut gerüstet. Es wird noch eine lange und schwere Runde“, sagte Trainer Hannes Friedrich. Die Trossinger empfangen zum Start am Sonntag, 3, März um 15 Uhr mit dem BSV 07 Schwenningen gleich einen der schärfsten Widersacher um den Aufstieg.

Der VfL Mühlheim absolvierte einen Doppeltest binnen drei Tagen. Erst gab es beim Zollern-Bezirksligisten SV Heiligenzimmern ein 5:3 (3:1), dann noch ein 3:0 (1:0) beim dortigen Spitzenreiter TSV Frommern. Gegen Heiligenzimmern bestimmte der VfL auf dem Kunstrasenplatz in Geislingen das Spiel und ließ sich auch von der frühen Führung der Gastgeber nicht aus dem Konzept bringen. Es trafen Max Anders (23., 38.), Nino Rebholz (45., 80.) sowie Bastian Bauer (51.) zum zwischenzeitlichen 5:1. In Frommern netzten Anders (23.) sowie Daniel Jakupak (60., 66.). Der VfL hätte noch höher gewinnen kömmen.

Aufsteiger SV Wurmlingen kam in seiner dritten Testpartie gegen den südbadischen Bezirksligisten SG Dauchingen/Weilersbach zu einem 2:1 (2:0). Antonio Piccione (34.) sowie Alexander Kozak (40.) trafen vor der Halbzeit. Die Spielertrainer Tom Schmid und Marc Bippus sowie Torjäger Noah Viani kamen erst im Laufe der zweiten Halbzeit auf das Feld.

Der FSV Denkingen war ebenfalls zuletzt zweimal im Einsatz. Nach dem 4:4 beim Landesligisten SC 04 Tuttlingen gab es gegen A-Ligisten SG Emmingen-Liptingen ein 10:2 (3:1). Vor der Pause trafen Lukas Dressler (30.), Heiko Klumpp (32.) sowie Timo Klumpp (40.). Nach der Pause legten abermals Timo Klumpp (52., 87.), Lukas Dressler (61.), Heiko Klumpp (72.) sowie Andreas Dressler (54.), Maximilian Berens (67.) und Lukas Dreher (80.) nach. Andreas Schmid (28./57.) hatte für die SG getroffen.

Südbaden: Tabellenführer FV Möhringen hat ein Testspiel gegen Bezirksligist SG Deißlingen/Lauffen 10:6 (1:4) gewonnen. Dabei stand es nach dem schnellen 1:0 von Maximilian Bell (2.) zur Pause 1:4. Nach der Pause drehte die Elf von Spielertrainer Sheriff Bah die Begegnung. Jonas Heine (46.) und zweimal Maximilian Bell (55., 56.) glichen binnen zehn Minuten zum 4:4 aus. Noch hielt die Gäste-SG dagegen. Marius Kappeler (61.) und Max Bell (62.) machten aus einem 4:5 ein 6:5. Nach dem 6:6 schraubten in einer fulminanten Schlussoffensive Heine (68.), Kappeler (72.), Ali Dogan (74.) und Andreas Komforth (80.) das Resultat in die Höhe.

Die SG Kirchen-Hausen spielte beim A2-Tabellenführer TuS Blumberg 1:1 (0:1). Andy Krukenberg (88.) markierte den Ausgleich.

Mit sechs Punkten Rückstand auf die SG Kirchen-Hausen geht es für den zweiten Neuling SV TuS Immendingen um den Ligaerhalt. Trainer Uwe Müller weiß, „dass es eine schwere Rückserie wird. Wir sind aber Drittletzter und können es noch schaffen.“ Die Donaustädter verloren ihren torreichen letzten Test in Freiburg bei der SpVgg. 08 Buggingen/Seefelden 3:5 (1:1). Florent Berisha (44.), Nico Loosmann (75.) und Neuzugang Ilir Vokshi (kam vom SV Geisingen) markierten die TuS-Treffer.