Fußgängerin bei Unfall verletzt

Bei einem Unfall auf der Kreuzung Brunnentalstraße und Koloniestraße ist am Mittwochabend eine Fußgängerin von einem Auto erfasst und verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, fuhr eine 94-Jährige mit ihrem Auto auf der Brunnentalstraße in Richtung Finkenstraße. An der Kreuzung zur Koloniestraße bog sie mit ihrem Wagen nach links ab und stieß dabei mit einer 61-Jährigen zusammen, die die Koloniestraße gerade überquerte. Die Frau prallte gegen die Windschutzscheibe und stürzte anschließend auf die Straße. Dabei erlitt sie Verletzungen, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten.