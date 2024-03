Die Sonne scheint nun wieder länger und schafft es auch in den letzten Winkel der Wohnung. Zumindest, wenn sie die fast blinden Fensterscheiben durchdringen kann.

Das bringt einiges an Schmutz und Patina zu Tage, der sich den Winter über angesammelt hat. Hurtig will man zu Eimer, Wasser, Staubwedel und Putzmittel greifen. Doch halt - wo bleibt da der Spaß?

Verstecke - gleich null!

In einer aufgeräumten Wohnung, blitzblank geputzt, samt sauber gerecheltem Garten kann man keine Osternestle verstecken. Das ist so, als würde man sie mitten auf den Marktplatz stellen und sagen: „So, dann such mal!“

Chaos bietet viele Möglichkeiten

Chaos ist das viel zielführender. Bunte Schoko-Eier kann man wunderbar unter die Wollmäuse im Wohnzimmer mischen. Die sieht dann keiner. Bücher, Spiele, ja selbst Dreiräder und Roller passen bestens unter den Berg an Zeitungen und Zeitschriften neben der Couch. Und warum nicht mal eine Osterüberraschung unter den Wäscheberg stecken? Am besten was besonders Hübsches, denn die Chancen, dass Sie das Präsent behalten dürfen, weil niemand in den schmutzigen Klamotten wühlen will, sind relativ hoch!

So wird Deko leicht gemacht!

Wer jetzt noch nicht österlich dekoriert hat: keine Panik! Im Trend sind dieses Jahr schwarze und weiße Deko-Artikel. Einfach hin und wieder ein paar Sockenknäuel auf dem Weg in die Waschküche vergessen, und schon kommt Feststimmung auf!

Faul sind nur die anderen

In diesem Sinne: schönes Fest! Sie wissen ja: Wer aufräumt, ist nur zu faul zum Suchen. Und das will sich ja nun wirklich niemand nachsagen lassen.