Führung bei KLS Martin Group

Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Medizintechnik erleben“ öffnet die KLS Martin Group öffnet als nächstes ihre Tür. Am 29. Februar um 16.30 Uhr können die Teilnehmenden bei einem Rundgang durch das neue Besucherzentrum die Produkte und die Geschichte der KLS Martin Group kennenlernen.

Die Besucherinnen und Besucher erhalten Einblicke in die Welt der chirurgischen Instrumente und OP-Leuchten, moderner Laser- und Hochfrequenzchirurgie-Geräte sowie der Einsatzmöglichkeiten von Implantaten im Gesicht. Ergänzt wird der Rundgang durch Workshops.

Wer Interesse an dieser Besichtigung hat, kann sich auf der Website der Stadt Tuttlingen anmelden. Unter der Rubrik Stadtführungen können Eintrittstickets gebucht werden. Eine Anmeldung ist auch telefonisch unter 07461/99 340 und per Mail an [email protected] möglich. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.