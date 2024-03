Fridingen/Mühlheim gelingt die Wende

In der Handball-Bezirksliga hat die HSG Baar im Spitzenspiel gegen Hossingen seine Tabellenführung verteidigt. Fridingen-Mühlheim II hat einen knappen Heimerfolg gegen Rietheim-Weilheim gefeiert. In der Bezirksklasse hält Aixheim II Platz zwei. In der Bezirksliga der Frauen siegte Spaichingen in Onstmettingen und eroberte die Tabellenspitze.

Männer, Bezirksliga

HSG Fridingen-Mühlheim II - HSG Rietheim-Weilheim 28:27 (14:11). - Obwohl von den jüngsten Ergebnissen verunsichert, erwischte die Heimmannschaft einen starken Start und ging 5:2 in Führung. Die Gäste glichen zwar zwischenzeitlich aus, doch vor der Pause erhöhte die Donautalreserve die Schlagzahl - 14:11. Der Start in die zweite Halbzeit misslang dem Gastgeber. Aufgrund vieler leichter Fehler glichen die Gäste zum 17:17 aus. Die Heimmannschaft erkämpfte sich nun wieder klarere Chancen, führte mit 24:20 und 27:24. Doch erst sieben Sekunden vor Schluss machte der Gastgeber den Sack zu. - Beste Werfer F/M: Hannes Leibinger 9/3. - R/W: Till Oeschger 7/4.

HSG Hossingen-Meßstetten - HSG Baar 30:35 (18:14). - Die Gastgeber erwischten einen Start nach Maß und waren in der ersten Halbzeit spielbestimmend. Sie standen gut in der Abwehr und lagen mit bis zu vier Toren vorne. Auch nach dem Wechsel hielten sie ihren Vorsprung. Der Tabellenführer wurde nun immer stärker und ging beim Stand von 22:23 erstmals in Führung, die sie nicht mehr aus der Hand gaben. - Beste Werfer: H/M: Jonas Hauser 8/3. - HSGB: Thomas Ulrich 9.

Bezirksklasse

TV Aixheim II - HSG Rietheim-Weilheim II 31:23 (14:9). - In einem äußerst hart geführten Spiel, mit zwei roten Karten, konnten die Gäste nur einmal ausgleichen (1:1). Danach übernahm Aixheim die Kontrolle und setzte sich mit 8:3 ab. Die gute Abwehr der Gastgeber ließ auch im zweiten Spielabschnitt nicht viel zu und so war beim 23:14 die Vorentscheidung gefallen. - Beste Werfer: TVA: Cedric Künzler 7, Marcel Obergfell 7/4. - R/W: Julian Nieß 4, Noah Aicher 4/1.

Kreisliga A

HSG Hossingen-Meßstetten II - HSG Baar III 29:37 (16:17). - Die Gastgeber fanden nie ins Spiel und gingen nur einmal - zum 2:1 - in Führung. Dennoch blieb es bis zum 16:16 spannend. Dann standen die Gäste besser in der Abwehr und setzten sich mit schnellen Angriffen um 28:22 ab. - Beste Werfer: HSG H/M: Benedikt Prislin 9; HSGB: Marco Böhnig 12/3.

Kreisliga B

HSG Fridingen/Mühlheim III - HSG Rietheim/Weinheim III 47:17 (22:10). - Rietheim-Weilheim hielt trotz des kleinen Kaders bis zum 6:4 dagegen. Ab diesem Zeitpunkt wurde es immer deutlicher. In der 25. Minute lag der Gastgeber mit zehn Toren vorne, führte zur Halbzeit mit 22:10. Fridingen/Mühlheim ließ nicht locker, in Halbzeit zwei spielte weiter effizient und führte mit 30:10, auch dank guter Paraden des Torhüters wuchs der Vorsprung. Ein verdienter Sieg für Fridingen/Mühlheim III. - Beste Werfer: F/M: Daniel Wachter 10, Maximilian Unger 8/1; R/W: Wolfgang Seeh 7.

TV Streichen II - HC Frittlingen/Balgheim/Neufra 28:30 (14:15). - Die Gastgeber fanden gut ins Spiel und lagen schnell mit 3:0 vorne. Nach dem 8:3 kam jedoch ein Bruch ins Spiel, der HC glich zum 10:10 erstmals aus. Kurz vor dem Seitenwechsel gingen die Gäste dann erstmals in Führung und gaben diese nicht mehr aus der Hand. - Beste Werfer: TVS: Pascal Krause 10/7, Steven Rauschke 10; HCF/N: Jakob Benne 8/3.

Frauen, Bezirksliga

TV Onstmettingen - TV Spaichingen 15:20 (5:11). - In einem Spiel, das von den Abwehrreihen bestimmt wurde, hatten die Onstmettingerinnen nur beim 2:1 die Nase vorne. Bis zur Halbzeit erspielte sich Spaichingen einen beruhigenden Vorsprung. Dem TVO fehlte in der Schlussphase die Durchschlagskraft. Beste Werferinnen: TVO: Alicia Brunner 5/1, Nathalie Klaszka 5/4; TVS: Nina Palilla 8/3.