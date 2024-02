Fotoaktion mit Künstler JR vor dem Rathaus

Eine Kunstaktion mit dem Team des weltbekannten Streetart-Künstler JR gibt es am Freitag, 23. Februar, in Tuttlingen. Gesucht werden dafür Freiwillige. Denn im Rahmen der Aktion „Inside Out“ kann jeder, der Lust hat, Teil eines temporären Kunstwerks werden.

In London verzierte er damit die Fahrbahn die Tower Bridge, in Rio de Janeiro die Fassade eines großen Betongebäudes, in Ägypten nutzte JR die Pyramiden von Gizeh als Kulisse, und in Tuttlingen werden sich unter anderem die Galerie und der Marktbrunnen für einige Zeit verwandeln. Wie in den genannten Metropolen wird man dann die Gesichter von ganz normalen Menschen sehen: Fotografiert vom weltweit tätigen Künstler JR oder seinen Mitarbeitern, in schwarz-weiß und großformatig ausgedruckt - und dann öffentlich präsentiert. Das schreibt die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung.

Am Freitag, 23. Februar, kommt dafür der „Inside Out Truck“, ein riesiger fahrbarer Fotoautomat, nach Tuttlingen. Als Teil des globalen Projektes steht er gegenüber dem Rathaus. Von 10 bis 12 und 13 bis 17 Uhr können Interessierte ihr Portrait im Großformat aufnehmen und drucken lassen. „Die Gesichter werden anschließend die Innenstadt zieren und so die Vielfalt der Menschen ins Bewusstsein heben, die in Tuttlingen zuhause sind“, freut sich Galerieleiterin Anna-Maria Ehrmann-Schindlbeck. „Alle, die mit der Veröffentlichung ihres Bildes einverstanden sind, sind eingeladen, an der Aktion mitzumachen.“

Die Aktion zwischen dem Marktplatz und der Galerie der Stadt bildet den Auftakt zu einem Höhepunkt des diesjährigen Galerieprogramms: Einer Ausstellung, die das Werk des berühmten Künstlerpaars Christo und Jeanne-Claude zeigt und mit dem von JR in einen Zusammenhang bringt. Um den Titel der Ausstellung, „Wie Kunst unsere Sicht auf die Welt verändert“, gleichsam lebendig werden zu lassen, macht der „Inside Out“- Truck in Tuttlingen Station. Die Stadt reiht sich damit in eine lange Reihe von Orten in aller Welt ein, die bereits an dem Projekt von JR teilgenommen haben: An über 2600 Orten in 152 Ländern entstanden bislang rund 560.000 Portraits.