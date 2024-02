Der Kinderheld Feuerwehrmann Sam kehrt mit einem neuen, aufregenden Abenteuer auf die Bühne zurück. Zusammen mit seinem Feuerwehrauto Jupiter, dem Rettungs-Fahrzeug Venus, dem Rettungsboot Neptun und all seinen Freunden ist er in der Familienshow „Feuerwehrmann Sam Live! - Der verlorene Piratenschatz“ am Donnerstag, 20. Februar, um 16.30 Uhr in der Stadthalle Tuttlingen zu sehen

Laut Pressemitteilung der Veranstalter geht es dabei um Folgendes: In Pontypandy erzählt man sich fantastische Geschichten - ein berühmter Pirat hat einst eine Schatzkiste auf Pontypandy Island versteckt. Um die Piratenlegende der Stadt zu feiern, wird eine Schatzsuche organisiert. Wer findet den wertvollen Schatz zuerst? Die Piratenteams sind unterwegs! Doch als Norman Price beschließt, selbst auf Schatzsuche zu gehen und sich ein dichter Nebel um Pontypandy Island ausbreitet, steht Sam vor einer schwierigen Herausforderung.

Das Abenteuer mit Feuerwehrmann Sam, Elvis, Penny, Hauptfeuerwehrmann Steele und Norman ist eine Mischung aus Tanz, Gesang, Humor und gewagten Rettungsaktionen. Dazu lädt Feuerwehrmann Sam alle jungen Besucher ein, als Feuerwehrmann oder Pirat verkleidet zur Show zu kommen, teilen die Veranstalter mit.