Wer sein Kind bei bei der Tuttlinger Ferienbetreuen anmelden möchte, der muss im wahrsten Sinne des Wortes früh aufstehen. Denn einen Platz zu bekommen ist ähnlich schwierig, wie Karten für die Europameisterschaft zu ergattern.

Um Null Uhr öffnet sich das Anmeldeportal

Schlag null Uhr öffnet sich an einem bestimmten Stichtag das Anmeldeportal für die Tuttlinger pädagogische Ferienbetreuung (Tupf). Und dann heißt es schnell sein, denn die Plätze sind binnen Minuten vergeben. Heißt: Wer es erst am nächsten Morgen versucht, der hat meistens kein Glück mehr.

Keine Aussicht auf eine Erweiterung

„Die Plätze sind sehr begehrt“, weiß auch Klaus Jansen, Leiter des Fachbereichs Familie, Integration und Soziales bei der Stadt Tuttlingen. Wenn das Anmeldeportal geöffnet ist, dann bekommt derjenige einen Platz, der am schnellsten ist. „Da können wir dann auch nicht unterscheiden, ob jemand alleinerziehend ist oder welche Elterngruppen bei der Anmeldung erfolgreich sind“, weiß Jansen und ergänzt: „Was die Nachfrage angeht, müssten wir das Angebot eigentlich ausbauen.“

Es fehlt an finanziellen und personellen Mitteln

Aber wie so oft fehlt es dabei an finanziellen und vor allem an personellen Mitteln. „So wie es aktuell ist, sind wir an der Grenze“, weiß auch Oberbürgermeister Michael Beck. Neues Personal zu gewinnen sei schwierig und auch das Budget sei aktuell ausgeschöpft.

Keine Garantie auf freien Platz

Ist man pünktlich um Mitternacht auf der Anmeldeseite, ist das keine Garantie, dass es auch klappt. Sabrina Scholl zum Beispiel war für das Osterprogramm in diesem Jahr zu langsam, obwohl sie rechtzeitig am PC saß. „Ich habe wohl zu lange gebraucht, um die Daten meiner Tochter einzutragen, bin dann nervös geworden, hab mich verklickt und die Seite unabsichtlich geschlossen“, erzählt sie. Bis sie dann wieder alles geöffnet hatte, war es schon zu spät.

Diese Alternative gibt es

Und nun? „Schaue ich nach Alternativen“, sagt sie. Und auch CDU-Rätin Cornelia Seiterich-Stegmann weiß: „Beispielsweise über das Jugendkulturzentrum gibt es zahlreiche kostenlose Angebote.“ Nur eben nicht regelmäßig von 7.30 bis 14 Uhr wie die Ferienbetreuung.

Das sind die nächsten Termine

Die nächste Ferienbetreuung der Tupf findet in den Osterferien vom 25. März bis zum 5. April statt. Anmelden konnte man sich am 19. Februar, alle Plätze sind vergeben. Das Angebot richtet sich an Schulkinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren.

Wer sich schon mal den Wecker stellen möchte: Auch die Termine für die kommenden Ferien stehen bereits. Die Anmeldung für die Pfingstferien läuft ab 15. April, für die Sommerferien ab 17. Juni und für die Herbstferien kann man sich ab 23. September anmelden.