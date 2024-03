Februar war völlig schneelos und Rekord warm

Mit einer Durchschnittstemperatur von 5,5 Grad (Vorjahr 2,3 Grad) lag der Februar phänomenale 5,3 Grad über dem Monatsmittel und geht damit in die Wettergeschichte ein. Der bisherige Rekord mit 5,2 Grad aus dem Jahre 1990 wurde hierbei überboten.

Die höchste Temperatur wurde mit 18,7 Grad (Vorjahr 16,8 Grad) am 16. erreicht. Die tiefste Monatstemperatur lag bei -4,4 Grad (Vorjahr -11,6 Grad), gemessen am 25. des Monats. Ein Blick ins Archiv verrät, am 13. Februar 1929 wurde mit -34,0 Grad die bislang kälteste Februartemperatur aller Zeiten gemessen. Der höchste Februarwert lag dagegen bei 20,6 Grad, welche am 25. Februar 1990 registriert wurde. An neun Tagen (Vorjahr 20 Tage) gab es Frost, Dauerfrost gab es keinen (Vorjahr zwei Tage).

Mit einer Gesamtniederschlagsmenge von 49,4 L/qm (Vorjahr 20,7 L/qm) was 92,5 Prozent (Vorjahr 37,5 Prozent) der normal üblichen Niederschlagsmenge entspricht, fiel der Februar gegenüber dem Soll etwas zu trocken aus. Zum Vergleich, die bisherigen Rekordwerte seit Beginn der Tuttlinger Wetteraufzeichnung im Jahr 1891 liegen bei 108,0 L/qm im Jahr 1999 und 9,3 L/qm im Jahr 2012. Die höchste Tagesniederschlagsmenge gab es am 8. mit 11,4 L/qm (Vorjahr 8,8 L/qm). An 14 Tagen (Vorjahr neun Tage) fiel Niederschlag, dies ausschließlich in Form von Regen. Schnee gab es im gesamten Februar keinen, ein absolutes Novum!

Der Wind war im Februar recht gemäßigt ohne sonderliche Ausreißer unterwegs. Die höchste Windgeschwindigkeit wurde 24. mit 48,3 km/h (Windstärke 6) erreicht (Vorjahr 63,0 km/h - WS 8).

Mit 83,6 Sonnenstunden (Vorjahr 115,2 Stunden) blieb die Sonnenscheindauer hinter den Erwartungen zurück. Den wenigsten Sonnenschein gab 1970 mit nur 16,0 Sonnenstunden und den meisten Sonnenschein 2019 mit 177,6 Sonnenstunden.

Mit dem nun am ersten März begonnenen meteorologischen Frühlingsbeginn können wir auf einen zu warmen, eher zu nassen und wieder einmal deutlich zu mildem Winter zurückblicken. Die Bezeichnung Winter traf hierbei lediglich auf die letzte Novemberwoche und erste Dezemberwoche zu, ansonsten war der Winter ein Trauerspiel.