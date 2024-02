FDP-Stadtratsfraktion überreicht Spendenscheck an den Tuttlinger Tafelladen

Tuttlingen

Tuttlingen / Lesedauer: 1 min

Herbert Spägele, Fraktionsvorsitzender Hans-Peter Bensch sowie Professor Thomas Kattler übergeben der Leiterin des Tafelladens Katharina Schlenker den Spendenscheck in Höhe von 500 Euro (Foto: FDP )

Herbert Spägele, Fraktionsvorsitzender Hans-Peter Bensch sowie Professor Thomas Kattler übergeben der Leiterin des Tafelladens Katharina Schlenker den Spendenscheck in Höhe von 500 Euro (Foto: FDP). Zuvor hatte das ehemalige Vorstandsmitglied des Heimatforums Tuttlingen und Trägerin des Bundesverdienstkreuzes am Bande Barbara Dieterich FDP-Stadtrat Bensch in längerem Telefonat berichtet, wie dringend die Menschen auf den Tafelladen abgewiesen seien und dass das Lebensmittelangebot für die gestiegene Nachfrage fast nicht mehr ausreiche.