Faule Kredite: Sparkasse sorgt sich nicht

Die Kreissparkasse Tuttlingen hat diese Woche überregional für Schlagzeilen gesorgt: Die Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) listete in ihrer Dienstagsausgabe die Sparkassen mit den meisten „faulen“ Krediten auf. An Stelle drei in ganz Deutschland steht da mit einer Quote von 6,47 Prozent: die Kreissparkasse Tuttlingen.

Faule Kredite sind Kredite, die die Schuldner nicht zurückzahlen können. Heißt das also, die hiesige Sparkasse vergibt zu leichtfertig Darlehen? Christian Mayer, Sprecher der Kreissparkasse, weist das entschieden zurück. Er sieht vielmehr die Strukturen vor Ort als Erklärung. Als wirtschaftsstarker Landkreis habe Tuttlingen eine hohe Firmendichte. Deshalb vergebe die Kreissparkasse deutlich mehr Kredite an Firmen als an Privatkunden: „Das Verhältnis liegt bei etwa zwei Dritteln zu einem Drittel“, so Mayer. Bei den meisten Sparkassen sei es dagegen genau umgekehrt. Da Firmenkredite im Gegensatz zu Privatkrediten risikobehafteter sind, werden auch mehr faul.

Dass die Zahl nun höher ist als bei anderen Banken, bereite der Kreissparkasse aber keine Sorgen, sagt er. „Für diese Kredite wurde bereits eine Risikovorsorge getroffen.“ Heißt: Sie sind abgeschrieben und längst in der Bilanz verrechnet.

Gute Bilanzzahlen

Und diese Bilanz kann sich sehen lassen. Erst kürzlich verkündete Vorstandsvorsitzender Lothar Broda bei der Bilanzpressekonferenz einen Gewinn von 7,3 Millionen Euro für das Jahr 2015. 23 Millionen Euro wanderten zudem an den Fonds für allgemeine Bankrisiken. Nach eigenen Angaben ist die Kreissparkasse Tuttlingen gemessen am Ertrag vor und nach Risikobewertung zudem die erfolgreichste in Baden-Württemberg.

Auch weil die Kreissparkasse finanziell gut dasteht, kann sie sich ein „aktives Kreditgeschäft für den Mittelstand“, wie Mayer es nennt, leisten. Zwar sei die Steuerung der Kreditrisiken verfeinert worden, das sei aber ein normaler Vorgang. An der grundlegenden Kreditpolitik habe sich nichts geändert.

Hinter dieser Politik steht auch der Vorsitzende des Verwaltungsrats der Kreissparkasse, Landrat Stefan Bär. Er weilte am Mittwoch – passenderweise – beim Sparkassentag in Düsseldorf und ließ mitteilen, dass die Kreissparkasse als Partner der Wirtschaft im Landkreis „schon immer die Bank für den Mittelstand, aber auch kleinere Betriebe und Dienstleister“ gewesen sei.

„Entsprechend verfolgt die Kreissparkasse Tuttlingen auch eine aktivere Wirtschaftskreditpolitik als andere Sparkassen.“ Auch der Verwaltungsrat gehe mit dieser Kreditvergabe „sehr professionell und sehr verantwortungsbewusst“ um.

Rückschlüsse auf Wirtschaft?

Nun könnte die hohe Quote an ausgefallenen Krediten aber auch ein Hinweis darauf sein, dass es der Wirtschaft im Landkreis schlecht geht. Dem widersprechen aber Wirtschafts-Rankings wie das des Focus-Magazins, das den Kreis Tuttlingen auf Platz neun von 402 sah. Oder Konjunkturumfragen der IHK: Bei der jüngsten im vergangenen Herbst gaben nur fünf Prozent der Unternehmen in der Region eine schlechte Lage an. Auch die Insolvenzen im Kreis Tuttlingen liegen laut Statistischem Landesamt gleichbleibend bei etwa 30 im Jahr. Nur 2012 gab es mit 46 einen Ausreißer nach oben.

Faule Kredite und eine schlechte Wirtschaftslage hätten nicht zwingend miteinander zu tun, sagt Hans-Peter Burghof, der an der Uni Hohenheim den Lehrstuhl für Bankwirtschaft leitet. Er hat die Sparkassen-Studie der FAZ und dem Rechercheportal correctiv.org begleitet. Dass die Tuttlinger Kreissparkasse so eine hohe Quote hat, ist seiner Ansicht nach kein Grund zur Sorge. „Man sollte sich eher freuen, dass die Kreissparkasse so aktiv ist“, meint er. „Wenn eine Bank eine gute Ertragslage hat und Risiken eingeht, ist das eine Bank, die man sich wünscht.“