Fachkräftemangel größte Herausforderung für die regionale Wirtschaft

Der Beginn eines neuen Jahres ist immer Anlass, Bilanz zu ziehen und neue Ziele festzulegen. Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Schwarzwald-Baar-Heuberg verzeichnet dabei zum Jahresabschluss 2023 eine Steigerung von 1,4 Prozent bei den neu abgeschlossenen Ausbildungsverträgen im Vergleich zum Vorjahr. „Das gibt uns Rückenwind für das neue Jahr, in dem weiterhin das Thema Fachkräfte entscheidend bleibt“, sagt IHK-Präsidentin Birgit Hakenjos.

2023 konnten die vier Bildungsberater der IHK 75 neue Ausbildungsbetriebe anerkennen, so gibt es in der Region aktuell 1221 aktive ausbildende Unternehmen, teilt die IHK mit. „Die Unternehmen erkennen die Relevanz, für die Zukunft auszubilden. Für den eigenen Fortbestand ist die duale Ausbildung ein zentrales Mittel. Gleichzeitig sichern die Unternehmen Arbeitsplätze und Wohlstand in der Region“, sagt Birgit Hakenjos.

Mit elf landesbesten Auszubildenden, davon sechs Bundesbeste, hat die IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg 2023 eine überdurchschnittlich hohe Anzahl an Spitzen-Azubis aus der Region. Das zeige: Der Ausbildungswille der Unternehmen sei ungebrochen groß und die Unternehmen legten viel Wert auf die Ausbildungsqualität.

Dies werde auch untermauert durch die steigende Zahl an Prüflingen im Bereich der Ausbildereignung (AEVO). Im vergangenen Jahr haben mehr als 700 Fachkräfte bei der IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg ihre AEVO-Prüfung abgelegt und sind somit fachlich geeignet, als Ausbilder in ihren Unternehmen tätig zu sein.

Mit dem Projekt „Kinder forschen“ ist die IHK schon bei den Kleinsten in der MINT-Förderung (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik) aktiv. Der Fachkräftemangel ist für die regionale Wirtschaft die größte Herausforderung. Die IHK unterstützt mit dem Welcome Center, das gemeinsam mit der regionalen Wirtschaftsförderung getragen wird, die Integration internationaler Arbeitskräfte in den regionalen Arbeitsmarkt und berät Unternehmen und Fachkräfte. Zudem setzt sich die IHK für ein vereinfachtes, entbürokratisiertes Zuwanderungsgesetz ein.

IHK-Präsidentin Birgit Hakenjos: „Fehlende Fach- und Arbeitskräfte werden bei zentralen gesellschaftlichen Zukunftsprojekten zum entscheidenden Nadelöhr, zusätzlich zu den bestehenden Bürokratiebremsen. Vor diesem Hintergrund erfüllen mich die erstarkenden rechtspopulistischen Strömungen im Land mit Sorge. Ein Umfeld, das als wenig offen und tolerant wahrgenommen wird, schreckt ausländische Fachkräfte ab. Die Integrationsleistung in den Betrieben über einen Job oder Ausbildungsplatz leistet einen wichtigen gesellschaftlichen Beitrag und schafft eine Win-Win-Situation für Wirtschaft und Gesellschaft.“

Und weiter: „Grundsätzlich sind Demokratie und Rechtsstaat die Basis für die soziale Marktwirtschaft und unseren Wohlstand. Konkret hindert die Ablehnung offener Märkte, sei es eine Politik gegen den EU-Binnenmarkt oder auch gegen Handelsabkommen, unsere wirtschaftliche Entwicklung. Es ist daher wichtig, dass Politik Veränderungen erklärt, Reformen angeht und klare Antworten auf die aktuellen Herausforderungen gibt - und damit extremen Positionen den Wind aus den Segeln nehmen kann.“