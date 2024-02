Exkursion führt nach Südtirol

Die Viertages-Exkursion des Geschichtsvereins für den Landkreis Tuttlingen vom 9. bis 12. Mai führt nach Südtirol, in den Vinschgau und ins Meraner Land.

Das Schloss Tirol gab dem Land seinen Namen. Die Errichtung geht ins späte 11. Jahrhundert zurück. Im Schloss ist das Südtiroler Landesmuseum untergebracht. Die Stadt Meran ist das kulturelle Zentrum Südtirols am Zusammenfluss von Etsch und Passer. Der Ort Latsch ist reich an romanischen Kleinoden, unter anderem die St. Nikolaus-Kirche und die Kirche „Unsere Liebe Frau auf dem Bühl“. Die Exkursion des Geschichtsvereins findet in Kooperation mit der Volkshochschule und mit Nagel-Reisen Tuttlingen statt. Informationen gibt es bei der Volkshochschule, erreichbar unter 07461-96910, oder beim Kreisarchiv, erreichbar unter 07461-3101.

Anmeldungen nimmt die Volkshochschule Tuttlingen entgegen, diese sind bis Freitag, 1. März, möglich.