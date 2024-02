Ob Herzkatheter für Neugeborene, Notfallbeatmungsgeräte oder Mikro-Instrumente für die Chirurgie: Die Auswirkungen der europäischen Medizinprodukteverordnung (EU-MDR) sind schon jetzt zu spüren. Obwohl die Übergangsfristen für zugelassene Produkte noch bis 2027/28 gelten, verschwinden bereits Medizinprodukte vom Markt. Für die Krankenhäuser der Region ist das vor allem in finanzieller Hinsicht eine Herausforderung.

Umfrage unter Unternehmen

Fast 400 Unternehmen der Medizintechnikbranche haben auf die gemeinsame Umfrage von der Deutschen Industrie- und Handelskammer sowie von Clusterinitiative Medical Mountains und Industrieverband Spectaris geantwortet. Die Ergebnisse sind erschreckend. Die Firmen gaben an, dass der Vertrieb von 53 Prozent der Produktsortimente in Europa teilweise eingestellt werde.

Es ist von „teilweise eingestellt“ die Rede, weil nur zu sechs Prozent komplette Sortimente dem Markt nicht mehr zur Verfügung gestellt werden. Deutlich häufiger werden einzelne Produkte oder ganze Produktlinien nicht mehr in der Europäischen Union vertrieben.

Chirurgie ist am stärksten betroffen

Am stärksten davon betroffen sind Chirurgische Instrumente (70 Prozent), die Zahnmedizin (67), Pneumologie und Schlafmedizin, die Anästhesie und Intensivmedizin (alle 63) sowie die Thoraxchirurgie (60). In fast 20 Prozent der Fälle, so teilen es die Unternehmen laut der Umfrage mit, gebe es keine gleichwertigen Alternativen für die eingestellten Produkte im europäischen Markt. Außerhalb der EU wären die Medizinprodukte aber noch verfügbar.

„Schon jetzt merken wir eine schlechtere Verfügbarkeit bei Spezialinstrumenten; teilweise handelt es sich um OP-Instrumente in spezieller Ausführung wie verschiedener Länge und Form“, erklärt Aline Auer, Pressesprecherin des Klinikum Landkreis Tuttlingen.

Kliniken können wegfallende Produkte noch kompensieren

Die jüngste Umfrage hatte zudem ergeben, dass 45 Prozent der wegfallenden Produkte nicht vollständig kompensierbar wären. Dies trifft auf die Krankenhäuser der Region bisher nicht zu. „Derzeit finden wir noch Ersatzangebote“, sagt Auer. Dies gilt auch für das Schwarzwald-Baar-Klinikum in Villingen-Schwenningen. „Bislang lassen sich Produkte kompensieren“, schreibt Sandra Adams, Leitung der Unternehmenskommunikation, auf Anfrage. Die Helios-Klinik in Rottweil wollte sich zur gesamten Anfrage nicht äußern.

Das Geld hätte meiner Meinung nach an anderer Stelle sinnvoller genutzt werden können. Sebastian Freytag

Die Hauptgründe für die Produkteinstellungen sind die hohen Zertifzierungskosten sowie die Bürokratie bei der Neu-Zulassung. Aus diesen Gründen fallen vor allem Nischenprodukte durch das Raster. Laut den befragten Unternehmen dürfte der Anteil an nicht kompensierbaren Produkten im Nischenbereich mit 38 Prozent besonders hoch sein.

Weil, so Auer, vor allem Spezialinstrumente und selten genutzte Instrumente vom Markt verschwinden werden, sei das Klinikum Landkreis Tuttlingen, in dem nur ein kleiner Teil der genutzten Medizinprodukte hochspeziell ist, nicht schwerwiegend betroffen.

Allerdings könne man für den gesamten Bestand nicht abschätzen, was künftig noch verfügbar ist und was nicht, da die Übergangsfristen bis 2027/28 gelten und viele Instrumente einen Lebenszyklus von fünf Jahren haben.

Auf die Krankenhäuser kommen wohl höhere Kosten zu

Eine Auswirkung scheint aber auf die Krankenhäuser zuzukommen. „Krankenhäuser, wie das Klinikum Landkreis Tuttlingen, werden vor allem von den ökonomischen Auswirkungen betroffen sein, da die Verkleinerung des Marktes und der Zahl der Anbieter sowie die enorm gestiegenen Zulassungskosten auf die Preise aufgeschlagen werden“, meint Geschäftsführer Sebastian Freytag. Auch Adams sagt: „Dadurch, dass Produkte wegfallen, haben wir es mit einem zunehmend enger werdenden Markt und steigenden Preisen zu tun.“

„Nur für ein kleines Segment der von der MDR betroffenen Medizinprodukte, wie beispielsweise Implantate, werden die sehr hohen Auflagen bei der Zulassung zu einem Nutzen für den Patienten führen. Das Geld hätte meiner Meinung nach an anderer Stelle sinnvoller genutzt werden können“, meinte Freytag.