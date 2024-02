Endpsurt bei der Narretei: Bei schönstem Wetter feierten am Fastnachtsdienstag die Kinder beim Umzug in Tuttlingen. Und in Möhringen stand das traditionelle Hanselerennen an.

1 von 8

So schön war’s selten

Die Hansele marschierten bei frühlingshaften Temperaturen in Scharen vom Narrenhof quer durch die Gassen von Möhringen in die Lokalitäten, um dort Zwischenstopps einzulegen. Als sie durch die Straßen zogen, ergriffen die Kinder ihre Chance und zeigten sich beim Aufsagen der Sprüche vor dem Hansele textsicher.

Die Belohnung gab es von der Möhringer Fasnetsfigur in Form von Leckereien, sodass sich das Auswendiglernen für die jungen Narren zum Abschluss einer rundum gelungenen Fasnetsaison der Narrenzunft Möhringen gelohnt hatte.

Hunderte laufen mit

So viele Kinder wie noch nie haben sich am Fasnetsdienstag beim Tuttlinger Kinderumzug beteiligt. Aufgeteilt auf 14 Gruppen registrierte der Narrenverein Honberger als Veranstalter rund 650 Kinder.

1 von 23

Ortsansässige Kindergärten, Grundschulen und weitere Narrenvereine wie die Duddler Musigg bestimmten das bunte Treiben in der Bahnhofstraße und ließen der Kreativität mit ihren Kostümen freien Lauf - egal ob als Pinguin, Prinzessin oder Marienkäfer.

Süßes großzügig verteilt

Viele kleine Besucher standen mit ihren offenen Taschen am Straßenrand und hofften auf viele Süßigkeiten, die sie postwendend von den vielen kleinen Umzugsteilnehmern ergatterten. Der Niedlichkeitsfaktor beim Verteilen der Bonbons von Kind zu Kind kam dabei nicht zu kurz. Nach dem Kinderumzug versammelten sich alle Gruppen und junge Narren in der Aula des Immanuel-Kant-Gymnasiums zur Kinderfasnet.