Endlich wieder ein Shakespeare

Auch nach über 400 Jahren hat Shakespeares berühmter „Sommernachtstraum“ seinen Zauber nicht verloren: Mit dem humorvollen Verwirrspiel um zwei junge Liebespaare entführt die Komödie die Zuschauer in einen magischen Wald, in dem Elfen und Trolle die Realität der Menschen auf den Kopf stellen. Das Genie des Autors und die Poesie des Textes eröffnen eine Märchenwelt, die Wirklichkeit und Traum, Spiel und Ernst, Leidenschaft und Zuneigung auf zeitlose Art miteinander verweben.

Wie die Veranstalter der Tuttlinger Hallen in einer Pressemldeung mitteilen, ist „Ein Sommernachtstraum“ nun am Donnerstag, 11. April, in einer Inszenierung des Münchener Ensembles Persona in der Stadthalle Tuttlingen zu erleben. Regie führt Tobias Maehler, der auch den Theseus verkörpert. Die Vorstellung beginnt um 20 Uhr. Karten für den Theaterabend sind jetzt im vergünstigten Vorverkauf zu haben.

William Shakespeares (†23. April 1616) Geburtsdatum ist nicht bekannt. Getauft wurde er am 26. April 1564 in Stratford-upon-Avon. Die Dramen des englischen Dichters, Theaterbetreibers und Schauspielers zählen zu den bedeutendsten Werken der Weltliteratur. Im Gesamtwerk finden sich mehr als drei Dutzend Bühnenstücke, „Ein Sommernachtstraum“ („A Midsummer Night’s Dream“) gehört unter seinen Komödien neben „Der Widerspenstigen Zähmung“ oder „Viel Lärm um nichts“ zu den bekanntesten und erfolgreichsten. Shakespeares Komödie entstand zwischen 1595 und 1596, etwa zur selben Zeit wie seine weltbekannte Tragödie „Romeo und Julia“. In beiden Werken werden die Liebenden mit Konflikten konfrontiert. Doch während Romeo und Julia ein tragisches Ende finden, gibt es im „Sommernachtstraum“ ein Happy End.

Das Ensemble Persona ist ein in München ansässiges, professionelles Ensemble freischaffender Theaterkünstler, das laut Veranstalter-Info mit seiner herausragenden Sprachbehandlung und seiner klaren, unprätentiösen Spielweise seine Überzeugung lebt: Den Reichtum an Lebensklugheit großer Texte in all seinen tiefsinnigen, poetischen und humorvollen Facetten für das Publikum verständlich und emotional berührend zu transportieren. In Tuttlingen ist das Ensemble Persona erstmals zu sehen.

