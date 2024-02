Unter dem Motto „Tuttlingen ist bunt. Wir sind mehr“ haben rund 2500 Menschen am Samstag in der Tuttlinger Innenstadt ein starkes Zeichen gesetzt - für die Demokratie, die Vielfalt und Toleranz. Sie positionierten sich klar gegen Rechtsextremismus, Hass, Hetze, Rassismus und Antisemitismus.

Tuttlingen steht für internationales Flair

Mit klaren Statements auf ihren Plakaten und Bannern - wie „Bunte Vielfalt statt brauner Einfalt“ oder auch „Für Menschenrechte und gegen Hass“ - waren die Demonstranten vom Stadtgarten zum Marktplatz gezogen. „Die Teilnehmeranzahl war überwältigend und eine tolle Mischung, die die gesamte gesellschaftliche Breite abgebildet hat. Die Demo war sehr friedlich und sehr ideenreich. Es hat Spaß gemacht und es hat alles geklappt. Tuttlingen hat damit Flagge gezeigt und verdeutlicht, dass wir hier für unser internationales Flair stehen und damit für alle Menschen, die hier leben“, betonte LBU-Stadtrat Hans-Martin Schwarz, der die Demo mit einem zehnköpfigen Organisationskomitee organisiert hatte. „Das Zeichen, das wir mit dieser Veranstaltung gesetzt haben, kann niemand übersehen.“

Ohne Zuwanderung wäre Wohlstand nicht möglich

Landrat Stefan Bär gab in seiner Rede zu bedenken: „Demokratie ist keine Selbstverständlichkeit und kein Selbstläufer“. Die jüngsten Krisen und Kriege hätten auch in Deutschland zu Wohlstandsängste geführt, die in gesellschaftlichen Diskussionen und Auseinandersetzen münden würden. „Ich kann verstehen, dass viele Menschen derzeit nicht zufrieden sind und manche Entscheidungen, die auf politischer Ebene getroffen werden, nicht mittragen wollen“, sagte der Landrat. Aber klar müsse sein: „Unser Fundament von Werten, unser Rechtsstaat, unser Grundverständnis über das Funktionieren eines demokratischen Staatswesens dürfen wir auf keinen Fall in Frage stellen.“

Den wirtschaftlichen Wohlstand habe der Landkreis Tuttlingen der Vielfalt zu verdanken. „Ohne den Zuzug von ausländischen Fach- und Arbeitskräften wäre dieser Aufstieg und unser heutiger Wohlstand nicht möglich gewesen. Das verdanken wir auch vielen Menschen, die keinen deutschen Pass haben“, erinnerte der Landrat.

Beck warnt vor dem „Gift der Extremisten“

Wie Bär erinnerte auch Oberbürgermeister Michael Beck, dass es nicht ausreiche zu demonstrieren, wichtig sei vor allem, an der Wahlurne Flagge zu zeigen - gerade in diesem Jahr bei der Europa- und Kommunalwahl. „Es ist wichtig, das Kreuz bei den Demokraten zu machen“, sagte Beck. „Der Kampf gegen Rechtsextremismus ist kein linkes Thema, es geht nicht um rot, grün, schwarz oder gelb, es geht um Anstand und Vernunft“, meinte der OB. Gegen Antisemitismus und jegliche Form von Diskriminierung sollte nicht nur Teil der politischen Agenda sein, sondern ein gemeinschaftlicher Wert. Den Extremen sei es gelungen, das Gift in der Gesellschaft zu verspritzen, vor allem in den sozialen Medien. „Umso wichtiger ist es, dass dieses Gift nicht wirkt“, betonte Beck.

Auf der Bühne versammelten sich auch die Glaubensgemeinschaften und brachten in mehreren Wortbeiträgen von Pfarrerin Philine Blum und Dekan Matthias Koschar das Zusammenstehen der Religionen zum Ausdruck. Im Chor mit den Teilnehmern sangen sie auf dem Marktplatz: „Wir wollen aufstehen, aufeinander zugehen, voneinander lernen, miteinander umzugehen.“ Das Musiker-Duo „Dos Mundos“ schrieb sogar einen eigenen Song passend zur Demo: „Unsere Stadt steht auf, nie wieder ist jetzt. Tuttlingen ist bunt“. Die Rockband „Impuls“ sorgte mit „Freiheit“ von Marius Müller-Westerhagen für Stimmung unter den Teilnehmern.

Ohne EU-Binnenmarkt sind Arbeitsplätze in Gefahr

Einen starken Auftritt auf der Bühne hatte auch der Vorstandsvorsitzende der Aesculap AG, Jens von Lackum. Das Besondere an den Demonstrationen wie in Tuttlingen sei, dass der Impuls dazu nicht von Parteien komme, sondern aus der Mitte der Gesellschaft. „In den vergangenen Wochen wurde wiederholt gegen die Regierung demonstriert. Und jetzt demonstrieren wir, dass wir auch künftig gegen die Regierung demonstrieren können“, erklärte er und erhielt für diesen Satz großen Applaus. Bezogen auf Aesculap betonte er: „Werte wie Respekt, Vielfalt und Toleranz sind die Grundlage unseres Miteinanders. Mit diesen Werten sind Diskriminierung und Menschenfeindlichkeit vollkommen unvereinbar“.

Was Aesculap als Unternehmen erfolgreich mache, seien Weltoffenheit, internationale Vernetzung und ein starker europäischer Binnenmarkt. Ohne den Binnenmarkt der EU müsse Aesculap sofort und drastisch Arbeitsplätze abbauen. „Für den Ausbau von Forschung und Entwicklung und der Produktion in Tuttlingen brauchen wir Arbeitskräfte nicht nur aus der Region und Deutschland, sondern aus allen Herren Ländern. Die Menschen aus dem Ausland werden nur dann den Weg zu uns finden, wenn sie eine Gesellschaft auffinden, die weltoffen, friedlich und willkommen ist“, sagte der Vorstandsvorsitzende. Die Demo mit so vielen Teilnehmern zeige, dass „wir in einem Land leben wollen, das weltoffen und frei ist. Die Mehrheit sind wir“, sagte von Lackum.

Demokratie bedeutet auch Verantwortung

Anja Ebert von Karl Storz findet, dass Demokratie mehr als nur ein politisches System sei, sondern „der Klang der verschiedenen Stimmen, die sich zu einem harmonischen Chor vereinen, um die Melodie der Freiheit zu singen“, so Ebert, die zu bedenken gab, das Karl Storz allein in Deutschland Menschen aus 75 Nationen beschäftige. „Und das soll auch so bleiben“, bekräftigt sie. Demokratie sei ein Privileg, das auch Verantwortung bedeute, eine aktive Teilnahme und den Respekt vor den Ansichten Anderer.

Edmund Jäger als Vertreter des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) findet: „Rechte Hetze ist keine Alternative. Eine Spaltung der Betriebe und des Landes in Kolleginnen und Kollegen mit und ohne Migrationshintergrund Ausländer und Inländer lassen wir nicht zu“, sagte Jäger, der sich gleich mehrfach klar gegen die AfD aussprach.

Auszüge aus den weiteren Reden

Leander Rist von den Naturfreunden zeigt sich überwältigt von der Demonstration und so vielen Teilnehmern. Er drehte die Zeit zurück, als die Nazis die Macht ergriffen hatten und ging auf den Faschismus ein. „Faschismus steht nicht überein mit Demokratie, Vielfalt und Toleranz.“ Es sei derzeit eine reale Gefahr für Faschismus vorhanden. Aus eigener Erfahrungen weiß er: „Es ist wichtig, dass wir heute zusammenstehen für die Jugend. Jeder Extremismus zerstört die wunderbare Energie der Jugend und benutzt sie für falsche Ziele. Das dürfen wir nicht zulassen. Nie wieder Faschismus, nie wieder Krieg. Tuttlingen ist bunt und bleibt bunt“, betonte Rist. Alle demokratischen Parteien sollten gegen die Rechten zusammenstehen und sich nicht spalten lassen. Mit Blick auf die Kommunalwahlen forderte er alle Teilnehmer der Demo auf: „Geht wählen! Denn das ist unsere Chance, die Stimme zum Ausdruck zu bringen“.

Rangeeza Noor ist Afghanin und hat seit kurzem den deutschen Pass. „Ich habe jetzt ein neues Wort gelernt: Remigration. Erst will man mich integrieren und jetzt will man mich remigrieren. Na goht's no? Ich muss dann nach Afghanistan zurück. Und da werden mich die Taliban massakrieren“, sagt die ausgebildete Erzieherin, die im Kindergarten arbeitet und wies in diesem Zusammenhang auf den Fachkräftemangel hin. „Die Kindern lernen in einer kulturellen Vielfalt aufzuwachsen und miteinander klar zu kommen. Als Afghanin weiß ich, was Demokratie bedeutet und wie schnell das verloren gehen kann.“ Sie ist sicher, dass es gelinge, die Demokratie zu verteidigen. Die Demokratie zurückzugewinnen, sei laut Noor sehr schwierig.

Joachim Klüppel von der Tuttlinger CDU erzählte, wie seine Großeltern Probleme mit den Nazis bekamen, weil sie Kontakt zu Juden hielten. „Es kann und darf nie wieder sein, dass Juden Angst in Deutschland haben müssen.“ Unsere freiheitlich, demokratische Grundordnung bezeichnet er als „hohes Gut“, das es zu verteidigen gilt, gegen jegliche Form von Fanatismus und Gewalt.

„Man darf nicht nur dagegen sein. Man muss auch was tun.“ Mit diesem Zitat von Sophie Scholl begann Jens Metzger von den Grünen seine Rede - anlässlich des Todestags der NS-Widerstandskämpferin, der sich bald zum 81. Mal jährt. „Die weiße Rose ist ein Vorbild, wie man sein Menschsein behalten kann. Lasst uns für unsere Demokratie, für eine tolerante und bunte Gesellschaft kämpfen. Wie unsere Gesellschaft aussieht, entscheiden wir alle.“ Es brauche einen langen Atem, gerade mit Blick auf die Kommunal- und Europawahlen. Die rechtsextremen Kräfte in Deutschland und Europa hoffen auf weitere große Zugewinne an Wählerstimmen. „Lasst uns das verhindern, bringen wir uns ein und lasst uns nicht nur dagegen sein, sondern lasst uns etwas tun.“

Christine Treublut von der SPD freute sich über so viele Demokraten auf dem Markplatz. Sie findet: „Die Menschen, die hier sind, hier wohnen, unser Grundgesetz akzeptieren und sich einbringen, die sind willkommen. Wir wollen frei und friedlich zusammenleben.“ Sie hoffe, dass sich immer mehr Menschen einbringen wollen mit Blick auf die bevorstehenden Wahlen. Treublut: „Werdet Kandidaten für einen Gemeinde- oder Kreisrat mit Demokraten“.

Für Andreas Anton von der FDP sind „Meinungsfreiheit und Meinungsvielfalt von größter Bedeutung. Sie sind Grundsäulen unserer Demokratie. Zu einem demokratischen Diskurs gehört auch, dass man Meinungen anzuhören und tolerieren bereit ist, die nicht der eigenen Meinung entsprechen. Der Streit, die Diskussion und das Ringen um die richtige Sichtweise ist geradezu der Wesenskern demokratischer Gesellschaften“, so Anton. Meinungen in einem demokratischen Diskurs enden genau dort, wenn diese ins Extreme zu gehen beginnen. „Ich lehne jegliche Form von Extremismus ab“, betonte Andreas Anton. Der Rechtsextremismus sei derzeit die größte Gefahr für die Demokratie in Deutschland. „Lasst uns gemeinsam dafür kämpfen, dass hier in Deutschland nie wieder Menschen nach ihrer Herkunft, Abstammung, Hautfarbe, Religion oder sexuellen Orientierung selektiert oder diskriminiert werden. Nie wieder“, so das klare Statement von Anton. Der FDP-Politiker fügte abschließend hinzu: „Wir sind nicht das letzte Aufgebot, sondern wir sind die Mehrheit in diesem Land und wir werden gemeinsam dafür sorgen, dass alle Faschisten und Rassisten dorthin kommen, wo sie hingehören, nämlich auf den Misthaufen der Geschichte“

Weitere Wortbeiträge der Demonstration sind online unter schwaebische.de zu finden, genauso wie zahlreiche Videos und Bilder der Kundgebung.